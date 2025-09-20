Advertisement

لبنان

في مستهل جولة في قرى قضاء بعبدا... باسيل من القصيبة: للتعاون بين الجميع لتحقيق الإنماء المناطقي

Lebanon 24
20-09-2025 | 03:59
A-
A+
Doc-P-1419322-638939628363566342.jpg
Doc-P-1419322-638939628363566342.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأ رئيس  التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل جولته في قرى قضاء بعبدا واستهلها بزيارة دير مار جاوجيوس في القصيبة، حيث استمع الى شرح حول تاريخ الكنيسة.
Advertisement
بعدها انتقل الى دير القديسة فيرونيكا جولياني، حيث كان شرح عن حياتها وسيرتها.
ولفتت الاخت كلارا الى  ان "حياة فيرونيكا جولياني كانت مليئة بالتقوى"، وقالت: "فيرونيكا اخبرتنا انها رأت جهنم ليس لتخيف البشر بل لتنبههم الى الصلاة، والمسبحة حزام أمن واين نحن من الصلاة والايمان، والمناولة مهمة وعندما تتناول ولا نكون بحالة الخطيئة تكون العائلة محصنة".


بعدها انتقل باسيل للمشاركة في "الفطور" في القصيبة. 
ورحب منسق البلدة ايلي نعيمة بالحضور، ومن ثم كانت كلمة لرئيس بلدية القصيبة ايلي سلوم رحب فيها بباسيل مشيرا الى ان القصيبة قدمت الكثير للتيار، ودعا الى المساعدة في انماء البلدة.
وأشار باسيل  الى ان لبنان محروم ولكن يستطيع الانسان المساعدة أينما كان، وطبعا يتحقق ذلك عندما تلتقي الناس مع بعضها وتتوفر الإرادة. وأضاف: نحن اليوم في منطقة بعبدا في مرحلة جديدة وتحديات جديدة.
واكد باسيل: خلال ١٥ سنة لم نستسلم بل قاومنا وفي العام ٢٠٠٥ دخلنا الى الدولة وكنا رأس حربة في الدفاع عن حقوق المسيحيين، وعندما دخلنا الى الحكومة لم نعد نتحدث بتلك الحقوق لان المسيحيين حققوا التمثيل الصحيح.
باسيل شدد على ان المسيحيين يجب ان يعرفوا انهم أمام تحديات ويجب ان يعيشوا مع الآخر من دون الذوبان به، وأضاف: ما قمنا به هو اننا صنعنا مرجعية للمسيحيين بقوة حضورهم و قدمنا النموذج الصالح لتمثيلهم.
باسيل لفت الى ان ما حدث بسوريا هو مثال على تحذيراتنا، ومن يصرخ في ملف حضور المسيحيين في المنطقة هو نحن، وسنبقى كذلك.

واضاف باسيل: في موضوع الانماء ليس سهلاً على نائب ان يحل محل الدولة، ولكن يستطيع النائب ان يتعاون مع الدولة والفعاليات، والتطور يساعد على انتعاش الحياة والاقتصاد في المناطق. واشار الى أن الإنماء في البترون تحقق على مر السنوات، والى انه كل يوم هناك ورشة في المدينة، داعياً إلى استغلال الإنتاج في المنطقة من أجل انتعاش الاقتصاد والسياحة في القرى ومنها القصيبة.
هذا ويرافق باسيل في الجولة نائب الرئيس للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي ونائب الرئيس للشؤون الادارية غسان خوري.
مواضيع ذات صلة
ستريدا جعجع عرضت مع رئيس مجلس الإنماء ملشاريع إنمائية في قضاء بشري
lebanon 24
20/09/2025 13:43:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تعاون إنمائي بين غرفة طرابلس وبلدية القلمون
lebanon 24
20/09/2025 13:43:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ضاهر: المطلوب التعاون بين الجميع للخروج من هذه المرحلة الصعبة
lebanon 24
20/09/2025 13:43:45 Lebanon 24 Lebanon 24
محاضرة في بلدة القصيبة تحت شعار "كفى كوارث على طرقات لبنان" تناولت السلامة المرورية
lebanon 24
20/09/2025 13:43:45 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

جبران باسيل

نائب الرئيس

المسيحيين

التيار

لبنان

جبران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:33 | 2025-09-20
06:28 | 2025-09-20
06:07 | 2025-09-20
05:48 | 2025-09-20
05:26 | 2025-09-20
05:22 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24