عائلة الإمام الصدر ترد على وزير العدل.. هذا ما قالته

صدر عن وكيل عائلة الإمام المغيّب ، المحامي شادي حسين، بيان رد فيه عل تصريح وزير العدل بشان الموقوف ، وقال:"نضع هذا التصريح برسم ، والسلطة التنفيذية برمتها، حيث أن كلام من يُفترض به حماية العدل، يضرب عرض الحائط باستقلالية ومبدأ فصل السلطات، ويمثل ضغطًا مفضوحًا وغير مسبوق على المحقق العدلي في القضية القاضي . وللحديث تتمة".وكان وزير العدل قال في مداخلة عبر قناة "الحدث" وردا على سؤال:“ننتظر قرار المحقق العدلي لإخلاء سبيل القذافي”.