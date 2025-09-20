Advertisement

لبنان

عائلة الإمام الصدر ترد على وزير العدل.. هذا ما قالته

Lebanon 24
20-09-2025 | 04:20
A-
A+
Doc-P-1419328-638939641299681953.png
Doc-P-1419328-638939641299681953.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن وكيل عائلة الإمام المغيّب السيد موسى الصدر، المحامي شادي حسين،  بيان رد فيه عل تصريح وزير العدل عادل نصار بشان الموقوف هانيبال القذافي، وقال:"نضع هذا التصريح برسم مجلس القضاء الأعلى، والسلطة التنفيذية برمتها، حيث أن كلام من يُفترض به حماية العدل، يضرب عرض الحائط باستقلالية القضاء ومبدأ فصل السلطات، ويمثل ضغطًا مفضوحًا وغير مسبوق على المحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة. وللحديث تتمة".
Advertisement

وكان وزير العدل قال في مداخلة عبر قناة "الحدث" وردا على سؤال:“ننتظر قرار المحقق العدلي لإخلاء سبيل هانيبال القذافي”.
مواضيع ذات صلة
الخطيب في ذكرى تغييب الامام الصدر: دعوة الرئيس بري تمثلنا بكل ما ورد فيها
lebanon 24
20/09/2025 13:41:34 Lebanon 24 Lebanon 24
عن السيد موسى الصدر.. هذا ما قاله سلام
lebanon 24
20/09/2025 13:41:34 Lebanon 24 Lebanon 24
برّي: عهدنا ووعدنا لعائلة الامام الصدر ورفيقيه أننا لن ننسى ولن نساوم ولن نسامح في هذه القضية لانها قضية وطن
lebanon 24
20/09/2025 13:41:34 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل في ذكرى تغييب الامام الصدر: لا تغيب عن ضمير الوطن
lebanon 24
20/09/2025 13:41:34 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس القضاء الأعلى

السيد موسى الصدر

السلطة التنفيذية

هانيبال القذافي

مجلس القضاء

زاهر حمادة

موسى الصدر

السيد موسى

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:33 | 2025-09-20
06:28 | 2025-09-20
06:07 | 2025-09-20
05:48 | 2025-09-20
05:26 | 2025-09-20
05:22 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24