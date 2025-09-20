اتفاقية تعاون بين الصحة والجامعة الأميركية لتعزيز كفاءة المستشفيات الحكومية

Advertisement

وقع العامة ركان ناصر الدين ورئيس الجامعة الأميركية في الدكتور فضلو خوري إتفاقية تعاون بين الوزارة والمركز الطبي الأميركية تهدف إلى دعم المستشفيات الحكومية وتعزيز كفاءتها من خلال برامج تدريبية متخصصة لبناء القدرات وتدريب الأطباء المقيمين والكوادر الطبية. وتشمل الإتفاقية إجراء بحوث طبية مشتركة وتسهيل تبادل الخدمات الطبية وإنشاء برامج وأقسام في المستشفيات الحكومية بحسب الاستراتيجية الوطنية للصحة العامة التي أقرتها وتطبقهاوستبدأ المرحلة التطبيقية الأولى للإتفاقية في المستشفى في .جرى حفل التوقيع في مركز حليم وعايدة دانيال الأكاديمي والعيادي في الجامعة الأميركية، في حضور وزير العمل الدكتور محمد حيدر والنائب الدكتور عبد الرحمن البرزي وعميد كلية الطب في الجامعة الأميركية الدكتور ريمون صوايا ورئيس قسم الجراحة في الجامعة الدكتور جمال حب الله ومعنيين.إستهل اللقاء بكلمة ترحيبية لمديرة العمليات والشؤون الخارجية في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت ميرا وهبه لفتت فيها إلى أن الاتفاقية تعكس الإلتزام المشترك بتطوير الرعاية الطبية في .ثم تحدث الدكتور خوري، فقال: "إن الجامعة الأميركية ملتزمة منذ تأسيسها بمعالجة المصابين بالأمراض والأوبئة والعنف في لبنان، وتأتي الإتفاقية التي تم توقيعها مع الوزارة من ضمن هذا الإلتزام ولتوجيه رسالة واضحة يأن الجامعة الأميركية تتمسك بصحة وتعليم اللبنانيين جميعًا.وقال: "إن أهمية الإتفاقية تكمن في وصل الأطباء والجراحين الماهرين بالمستشفى التركي في صيدا وأبناء الجنوب مضيفا أن هذه الخطوة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة".الوزير ناصر الدينوفي كلمته أوضح الوزير ناصر الدين أن "الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة العامة تتمحور حول الدعم الإداري والمادي والمالي للمستشفيات الحكومية، إضافة إلى المنحى الأساسي الذي يتمثل بنوعية الخدمات الصحية التي يتم تقديمها. وتابع أن هذه النوعية التي تعيد ثقة المواطن بالمستشفيات الحكومية، تتطلب خبرات جامعية متراكمة موجودة في الجامعة الأميركية وسائر الجامعات الموجودة في لبنان".وأبدى ارتياحه لتوقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون مع الجامعة الأميركية، موضحًا أن "البداية العملية لهذا التعاون ستكون في المستشفى التركي في أن يُترجم في مراحل لاحقة في مستشفيات حكومية أخرى".وقال وزير الصحة: "إن هذا التكامل وجه من وجوه الإصلاح ويقرّب أبناء الوطن بين بعضهم البعض، مضيفا أن الوزارة منفتحة على كل الجامعات الأخرى لتعزيز التعاون ورفع مستوى الخدمة الصحية في لبنان".