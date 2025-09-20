Advertisement

لبنان

يستخدم كغطاء لأعمال منافية للآداب.. دهم مركز للتدليك في البقاع وتوقيف صاحبه و5 عاملات

Lebanon 24
20-09-2025 | 04:49
Doc-P-1419336-638939658003604463.jpg
Doc-P-1419336-638939658003604463.jpg photos 0
دهمت دورية من المديرية العامة للأمن العام بناء لاشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي مارسيل الحداد نادٍ للتدليك في البقاع الأوسط وذلك بعد ورود معلومات مؤكدة عن استغلاله كغطاء لأعمال منافية للآداب العامة، واسفرت العملية عن توقيف صاحب المكان و5 عاملات داخله، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
المديرية العامة للأمن العام

النائب العام الاستئنافي

المديرية العامة للأمن

المديرية العامة

النائب العام

نائب العام

الاستئناف

مديرية ال

