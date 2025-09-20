Advertisement

لبنان

إندلاع حريق في منطقة جسر الخردلي

Lebanon 24
20-09-2025 | 05:08
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إندلاع حريق في منطقة جسر الخردلي على طريق نهر الليطاني.
وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى المكان، وتعمل على إخماد الحريق.
