لبنان

الصدّي في بلدية جبيل ضمن جولته في القضاء

Lebanon 24
20-09-2025 | 05:16
ضمن جولته في قضاء جبيل، زار وزير الطاقة والمياه جو الصدّي بلدية جبيل – بيبلوس على رأس وفد، حيث التقى رئيس البلديّة جوزف الشامي وأعضاء المجلس البلدي، بحضور النائب زياد الحواط، المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس ربيع خليفة وعدد من مديري الوزارة وفاعليات حزبيّة.
كما حضر اللقاء رئيس بلدية جبيل السابق وسام زعرور، وعدد من رؤساء بلديات القضاء.
وتناول اللقاء حاجات المدينة ومشاكلها، لا سيما في ما يتعلّق بالكهرباء والمياه والبنى التحتية، واستمع الوزير إلى أبرز التحديات التي تواجهها البلدية.

وأكد الصدّي حرص وزارة الطاقة والمياه على متابعة هذه الملفات وإيجاد الحلول الممكنة بالتعاون مع البلديات والمؤسسات المعنية، مشدداً على أن تلبية حاجات الناس تبقى أولوية في عمل الحكومة.
