الصدّي في بلدية جبيل ضمن جولته في القضاء

ضمن جولته في قضاء ، زار والمياه جو الصدّي بلدية جبيل – بيبلوس على رأس وفد، حيث التقى رئيس البلديّة الشامي وأعضاء ، بحضور النائب زياد الحواط، لمؤسسة مياه وجبل المهندس ربيع وعدد من مديري الوزارة وفاعليات حزبيّة.

Advertisement

كما حضر اللقاء رئيس بلدية جبيل السابق وسام زعرور، وعدد من رؤساء بلديات .

وتناول اللقاء حاجات المدينة ومشاكلها، لا سيما في ما يتعلّق بالكهرباء والمياه والبنى التحتية، واستمع الوزير إلى أبرز التحديات التي تواجهها البلدية.