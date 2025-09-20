الرئيس عون واللبنانية الأولى غادرا الى نيويورك

Advertisement

غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، ظهر اليوم مطار الدولي، متوجهَين الى نيويورك، حيث سيلقي كلمة لبنان امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما سيعقد سلسلة لقاءات واجتماعات مع مسؤولين من مختلف هامش اعمال الجمعية العامة، تتعلق بالوضع في لبنان والأوضاع التي تشهدها المنطقة والتي تطال تأثيراتها كل دول والدول الغربية.كما من المتوقع ان يلتقي رئيس الجمهورية خلال الزيارة، افراد الجالية حيث سيطلع على احوالهم ويستمع الى همومهم وهواجسهم. كذلك ستلقي اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون كلمة لبنان في الاجتماع الرفيع المستوى الذي دعا إليه رئيس الجمعية العامة لمناسبة الذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة.وينضم الى الوفد الرسمي في نيويورك والمغتربين يوسف رجي، ومندوب لبنان الدائم لدى السفير احمد عرفة.ويرافق الرئيس عون والسيدة الأولى عدد من المستشارين.