Advertisement

لبنان

الحرارة سترتفع.. إليكم حالة "طقس لبنان"!

Lebanon 24
20-09-2025 | 06:07
A-
A+
Doc-P-1419357-638939708636180337.jpg
Doc-P-1419357-638939708636180337.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً صافياً الى قليل الغيوم، مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال واستقرارها في الداخل، ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر، ونسبة رطوبة منخفضة على الساحل.
Advertisement
 
 
 وجاء في النشرة الآتي:


- الحال العامة: طقس صيفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة  مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، وانخفاض بنسبة الرطوبة.
 


ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و32، في طرابلس بين 22 و31 درجة وفي زحلة بين 16 و32 درجة.
 


تحذير: من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية ومن خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
 


- الطقس المتوقع في لبنان:
 

السبت: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال واستقرارها في الداخل، ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر، ونسبة رطوبة منخفضة على الساحل.
 


الأحد: صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة. كما تنشط الرياح لذا نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
 


الإثنين: صاف إجمالا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية، بينما تنخفض على الساحل، وتعود نسبة الرطوبة للارتفاع. كما تنشط الرياح ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
 


الثلاثاء: صاف إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، خاصة في الداخل وفوق الجبال، وارتفاع إضافي بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة أحيانا.
 


-الحرارة على الساحل من 24 إلى 33 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 31 درجة، في الداخل من 17 إلى 33 درجة. 
 


- الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية شرقية ناشطة، سرعتها بين 20 و40 كم/س.
 


- الانقشاع: جيد إجمالا.
 


- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و55 %.
 


- حال البحر: مائج
 
 
 
-  حرارة سطح الماء: 28°م.
 


- الضغط الجوي: 1012 HPA    أي ما يعادل: 759 ملم زئبق.
 


- ساعة شروق الشمس: 06,24   ساعة غروب الشمس: 18,38

مواضيع ذات صلة
درجات الحرارة ستنخفض في هذا الموعد وتحذير من ارتفاع أمواج البحر... إليكم تفاصيل حالة الطقس
lebanon 24
20/09/2025 16:27:51 Lebanon 24 Lebanon 24
طقس لبنان... الحرارة ستتخطى الـ40 درجة!
lebanon 24
20/09/2025 16:27:51 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تنخفض درجات الحرارة؟.. إليكم طقس "الويك إند"
lebanon 24
20/09/2025 16:27:51 Lebanon 24 Lebanon 24
طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان.. وارتفاع طفيف في الحرارة
lebanon 24
20/09/2025 16:27:51 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

الحوض الشرقي

طرابلس

التيار

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:15 | 2025-09-20
09:01 | 2025-09-20
09:00 | 2025-09-20
08:23 | 2025-09-20
08:03 | 2025-09-20
08:01 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24