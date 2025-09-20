30
لبنان
باسيل: نحن اليوم بمرحلة مصيرية والتيار مستهدف بسبب مواقفه
Lebanon 24
20-09-2025
|
06:28
واصل رئيس "
التيار الوطني الحر
"
النائب جبران باسيل
جولته في جرد
بعبدا
، حيث كانت محطته الثانية في بلدة العربانية، فزار
كنيسة
سيدة الانتقال وبعدها انتقل الى صالة الكنيسة وعقد لقاء مع أهالي المنطقة.
وتحدّث
باسيل
وأشار إلى أنه "من الطبيعي ان نكون بجرد بعبدا لنتحدث مع الناس بقلب مفتوح"، مضيفاً: "بعبدا تمثل مركز الشرعية الذي دافعنا عنها والعربانية من البلدات التي واجهت في تلك المرحلة، ونحن اليوم بمرحلة مصيرية، والتيار مستهدف بسبب مواقفه".
وتحدث عن اللامركزية وأهميتها، مشدداً على أنها "تعطي كل منطقة القدرة على الإنماء ويكون لها صندوقها الخاص وبالتالي المنطقة هي التي تحقق الإنماء بنفسها".
وشدد باسيل على أنّ "هناك وضعاً غير
سليم على
الحدود"، لافتاً الى "اننا نلاحظ في موضوع تسليم السلاح أن هناك تسليماً لشحنات بسيطة من الأسلحة من المخيمات
الفلسطينية
"، وقال: "نلاحظ ان الحديث عن حقوق العمل وغيرها عاد للتداول، ما يثير المخاوف من التوطين".
وختم بالتشديد على أن "
التيار الوطني
الحر وحده يقف في وجه هذا المشروع".
