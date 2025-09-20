باسيل: نحن اليوم بمرحلة مصيرية والتيار مستهدف بسبب مواقفه

واصل رئيس " " جولته في جرد ، حيث كانت محطته الثانية في بلدة العربانية، فزار سيدة الانتقال وبعدها انتقل الى صالة الكنيسة وعقد لقاء مع أهالي المنطقة.

Advertisement



وتحدّث وأشار إلى أنه "من الطبيعي ان نكون بجرد بعبدا لنتحدث مع الناس بقلب مفتوح"، مضيفاً: "بعبدا تمثل مركز الشرعية الذي دافعنا عنها والعربانية من البلدات التي واجهت في تلك المرحلة، ونحن اليوم بمرحلة مصيرية، والتيار مستهدف بسبب مواقفه".





وتحدث عن اللامركزية وأهميتها، مشدداً على أنها "تعطي كل منطقة القدرة على الإنماء ويكون لها صندوقها الخاص وبالتالي المنطقة هي التي تحقق الإنماء بنفسها".





وشدد باسيل على أنّ "هناك وضعاً غير الحدود"، لافتاً الى "اننا نلاحظ في موضوع تسليم السلاح أن هناك تسليماً لشحنات بسيطة من الأسلحة من المخيمات "، وقال: "نلاحظ ان الحديث عن حقوق العمل وغيرها عاد للتداول، ما يثير المخاوف من التوطين".





وختم بالتشديد على أن " الحر وحده يقف في وجه هذا المشروع".