Advertisement

لبنان

باسيل: نحن اليوم بمرحلة مصيرية والتيار مستهدف بسبب مواقفه

Lebanon 24
20-09-2025 | 06:28
A-
A+
Doc-P-1419360-638939719534540551.jpg
Doc-P-1419360-638939719534540551.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
واصل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل جولته في جرد بعبدا، حيث كانت محطته الثانية في بلدة العربانية، فزار كنيسة سيدة الانتقال وبعدها انتقل الى صالة الكنيسة وعقد لقاء مع أهالي المنطقة.
Advertisement
 

وتحدّث باسيل وأشار إلى أنه "من الطبيعي ان نكون بجرد بعبدا لنتحدث مع الناس بقلب مفتوح"، مضيفاً: "بعبدا تمثل مركز الشرعية الذي دافعنا عنها والعربانية من البلدات التي واجهت في تلك المرحلة، ونحن اليوم بمرحلة مصيرية، والتيار مستهدف بسبب مواقفه".
 

وتحدث عن اللامركزية وأهميتها، مشدداً على أنها "تعطي كل منطقة القدرة على الإنماء ويكون لها صندوقها الخاص وبالتالي المنطقة هي التي تحقق الإنماء بنفسها".


وشدد باسيل على أنّ "هناك وضعاً غير سليم على الحدود"، لافتاً الى "اننا نلاحظ في موضوع تسليم السلاح أن هناك تسليماً لشحنات بسيطة من الأسلحة من المخيمات الفلسطينية"، وقال: "نلاحظ ان الحديث عن حقوق العمل وغيرها عاد للتداول، ما يثير المخاوف من التوطين".


وختم بالتشديد على أن "التيار الوطني الحر وحده يقف في وجه هذا المشروع".


مواضيع ذات صلة
عون: المرحلة مصيرية ولا تحتمل مزايدات ولتنفيذ حصرية السلاح بكل مسؤولية
lebanon 24
20/09/2025 16:27:58 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: المرحلة مصيرية ولا تحتمل مزايدات تضر ولا تنفع والخطر لن يطال فئة دون أخرى
lebanon 24
20/09/2025 16:27:58 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نحن لم نقف مع حزب الله بل وقفنا بوجه العدو الإسرائيلي
lebanon 24
20/09/2025 16:27:58 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: التيار الوطني الحر قدّم اليوم طعناً أمام المجلس الدستوري بقانون إعادة هيكلة المصارف
lebanon 24
20/09/2025 16:27:58 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

النائب جبران باسيل

التيار الوطني

الفلسطينية

سليم على

فلسطين

التيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:15 | 2025-09-20
09:01 | 2025-09-20
09:00 | 2025-09-20
08:23 | 2025-09-20
08:03 | 2025-09-20
08:01 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24