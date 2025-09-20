30
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
28
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
27
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عن المطار.. هذا ما كشفه وزير الأشغال
Lebanon 24
20-09-2025
|
06:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكّد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني"وجود تناغم كامل داخل الحكومة وغياب أي توتر، كما الإجماع على خطة عمل موحّدة لتحقيق الأهداف الموضوعة، بغض النظر عن عمر الحكومة أو الفترة المتبقية من ولايتها"، معرباً عن أمله في أن "تُجرى الانتخابات النيابية في موعدها"، وقال: "نعمل بضمير وطني لتحقيق الإنجازات، والاختلاف في الرأي أمر طبيعي، لكن الإجماع موجود حول
القضايا
الأساسية، والعنوان الأكبر هو الاستقرار والتناغم بين الوزراء ورئيس الحكومة".
Advertisement
رسامني وفي لقاءٍ خاص عبر إذاعة "
سبوتنيك
" أشار إلى أن "الحكومة تناقش الموازنة وتوزيع الأعباء والأرقام"، وأضاف: "عرضت متطلبات وزارة الأشغال بشكل مفصّل، مع الأخذ في الاعتبار الأضرار التي لحقت بعدد من المناطق جراء الحرب، لكن الموازنة تبقى محدودة قياسًا بحاجات كل
لبنان
، لاسيما مناطق الجنوب، لذلك نسعى للحصول على اعتمادات إضافية لتغطية المناطق المتضرّرة".
وشدد على أهمية الاستقرار، مؤكّدًا أن "الجانب اللبناني ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار، لكن الاعتداءات
الإسرائيلية
تحول دون استقطاب المساعدات، وهو ما تعمل الحكومة باستمرار على معالجته".
وعن مشروع توسعة
مطار بيروت
الدولي، أوضح رسامني أن "التوسعة ستتم بالإمكانات المتوافرة عبر إعادة هندسة
المطار
وإجراء تحسينات تتيح استيعاب مليوني مسافر إضافي"، مشيرًا إلى أن "ذلك سيُحدث فرقًا ملموسًا، على أن يتم التنفيذ خلال سنة، وقد بدأ العمل بهذا المسار بالفعل". كما أشار إلى "دراسة طلبات الشركات المتعلقة بخطوط الطيران الجديدة، ليُصار إلى الموافقة عليها وفق مدى تطابقها مع الشروط".
أما بشأن عودة الرحلات بين مطاري
بيروت
وموسكو، ومع الحاجة الملحّة لهذا الخط، شدّد رسامني على أن "الأمر لا يتعلق لا بالوزارة ولا بطيران
الشرق الأوسط
، بل يرتبط بالعوامل الدولية وبالعقوبات، مضيفًا "نتمنى عودة الرحلات بين بيروت وموسكو فور رفع
العقوبات
".
وحول مطار القليعات، وبدء التلزيم المتوقع مع مطلع العام المقبل، أشار رسامني إلى أن "هذا الموضوع جدي جدًا، ويترتب عليه مسؤوليات"، موضحا أن "الاستثمارات فيه تخضع لدراسة جدوى دقيقة تمهيدًا لتشغيل المطار، في ظل اهتمام واضح من المستثمرين".
وشدّد على "أهمية اعتماد مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لفتح المجال أمام الاستثمارات"، مؤكّدًا أن "لبنان بحاجة إلى الاستقرار فقط ليُفعّل دوره كبوابة بين الشرق والغرب بفضل موقعه الجغرافي الحيوي".
وتطرّق رسامني إلى "استعدادات الوزارة لمعالجة أوضاع الطرقات في ظل ضعف البنية التحية، خصوصًا بعد الحرب الأخيرة"، لافتًا إلى أن الوزارة تسلّمت مهامها في عز الشتاء"، مؤكدا أن "العمل بدأ خلال فصل الصيف تحضيرًا لموسم الشتاء، من خلال وضع خطة متكاملة وتوزيع المسؤوليات بين الوزارات المعنية بالتعاون مع وزارة الأشغال، إلى جانب توقيع العقود مع المتعهدين للبدء بالتنفيذ".
كذلك، أشار وزير الاشغال إلى أن "قدرة البنى التحتية على التحمل تبقى مرتبطة بكمية الأمطار المتساقطة، التي قد تتسبب بفيضانات في بعض المناطق".
مواضيع ذات صلة
إعادة افتتاح مرفأ جونية السياحي رسميًا... وهذا ما كشفه وزير الأشغال وإفرام
Lebanon 24
إعادة افتتاح مرفأ جونية السياحي رسميًا... وهذا ما كشفه وزير الأشغال وإفرام
20/09/2025 16:28:04
20/09/2025 16:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأشغال" أنجزت إنارة أنفاق المطار
Lebanon 24
"الأشغال" أنجزت إنارة أنفاق المطار
20/09/2025 16:28:04
20/09/2025 16:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الاشغال العامة من قصر بعبدا: وعدنا بتلزيم مطار القليعات في الاشهر 3 الاولى من العام المقبل وقد تم تسليم هذا الملف الى الهيئة الناظمة
Lebanon 24
وزير الاشغال العامة من قصر بعبدا: وعدنا بتلزيم مطار القليعات في الاشهر 3 الاولى من العام المقبل وقد تم تسليم هذا الملف الى الهيئة الناظمة
20/09/2025 16:28:04
20/09/2025 16:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مالياً.. هذا ما كشفه تقريرٌ جديد عن لبنان
Lebanon 24
مالياً.. هذا ما كشفه تقريرٌ جديد عن لبنان
20/09/2025 16:28:04
20/09/2025 16:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
الشرق الأوسط
الإسرائيلية
مطار بيروت
الإسرائيلي
العقوبات
إسرائيل
سبوتنيك
مني على
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزيرة التربية: التَّعليمُ الرَّسميُّ صمَّامَ الأمان
Lebanon 24
وزيرة التربية: التَّعليمُ الرَّسميُّ صمَّامَ الأمان
09:15 | 2025-09-20
20/09/2025 09:15:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الجنوب على فوهة بركان من جديد؟
Lebanon 24
الجنوب على فوهة بركان من جديد؟
09:01 | 2025-09-20
20/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا انتخابات بوجود السلاح؟
Lebanon 24
لا انتخابات بوجود السلاح؟
09:00 | 2025-09-20
20/09/2025 09:00:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد الحريري: باقون مع الناس
Lebanon 24
أحمد الحريري: باقون مع الناس
08:23 | 2025-09-20
20/09/2025 08:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة خلال جولة له في جبيل: أجرينا مسحاً لاحتياجات المنطقة وسنحدد الأولويات
Lebanon 24
وزير الطاقة خلال جولة له في جبيل: أجرينا مسحاً لاحتياجات المنطقة وسنحدد الأولويات
08:03 | 2025-09-20
20/09/2025 08:03:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)
00:24 | 2025-09-20
20/09/2025 12:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل صوتي لنصرالله يُنشر لأول مرة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تسجيل صوتي لنصرالله يُنشر لأول مرة.. شاهدوا الفيديو
15:17 | 2025-09-19
19/09/2025 03:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
Lebanon 24
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
13:00 | 2025-09-19
19/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته
Lebanon 24
حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته
02:12 | 2025-09-20
20/09/2025 02:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة.. هذا ما حصل صباحاً في منطقة الرابية
Lebanon 24
حادثة مروعة.. هذا ما حصل صباحاً في منطقة الرابية
02:47 | 2025-09-20
20/09/2025 02:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:15 | 2025-09-20
وزيرة التربية: التَّعليمُ الرَّسميُّ صمَّامَ الأمان
09:01 | 2025-09-20
الجنوب على فوهة بركان من جديد؟
09:00 | 2025-09-20
لا انتخابات بوجود السلاح؟
08:23 | 2025-09-20
أحمد الحريري: باقون مع الناس
08:03 | 2025-09-20
وزير الطاقة خلال جولة له في جبيل: أجرينا مسحاً لاحتياجات المنطقة وسنحدد الأولويات
08:01 | 2025-09-20
بالجرم المشهود.. ناشط في عمليات سرقة من داخل السيّارات في قبضة قوى الأمن
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
20/09/2025 16:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
20/09/2025 16:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
20/09/2025 16:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24