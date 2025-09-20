عن المطار.. هذا ما كشفه وزير الأشغال

أكّد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني"وجود تناغم كامل داخل الحكومة وغياب أي توتر، كما الإجماع على خطة عمل موحّدة لتحقيق الأهداف الموضوعة، بغض النظر عن عمر الحكومة أو الفترة المتبقية من ولايتها"، معرباً عن أمله في أن "تُجرى الانتخابات النيابية في موعدها"، وقال: "نعمل بضمير وطني لتحقيق الإنجازات، والاختلاف في الرأي أمر طبيعي، لكن الإجماع موجود حول الأساسية، والعنوان الأكبر هو الاستقرار والتناغم بين الوزراء ورئيس الحكومة".

رسامني وفي لقاءٍ خاص عبر إذاعة " " أشار إلى أن "الحكومة تناقش الموازنة وتوزيع الأعباء والأرقام"، وأضاف: "عرضت متطلبات وزارة الأشغال بشكل مفصّل، مع الأخذ في الاعتبار الأضرار التي لحقت بعدد من المناطق جراء الحرب، لكن الموازنة تبقى محدودة قياسًا بحاجات كل ، لاسيما مناطق الجنوب، لذلك نسعى للحصول على اعتمادات إضافية لتغطية المناطق المتضرّرة".





وشدد على أهمية الاستقرار، مؤكّدًا أن "الجانب اللبناني ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار، لكن الاعتداءات تحول دون استقطاب المساعدات، وهو ما تعمل الحكومة باستمرار على معالجته".





وعن مشروع توسعة الدولي، أوضح رسامني أن "التوسعة ستتم بالإمكانات المتوافرة عبر إعادة هندسة وإجراء تحسينات تتيح استيعاب مليوني مسافر إضافي"، مشيرًا إلى أن "ذلك سيُحدث فرقًا ملموسًا، على أن يتم التنفيذ خلال سنة، وقد بدأ العمل بهذا المسار بالفعل". كما أشار إلى "دراسة طلبات الشركات المتعلقة بخطوط الطيران الجديدة، ليُصار إلى الموافقة عليها وفق مدى تطابقها مع الشروط".





أما بشأن عودة الرحلات بين مطاري وموسكو، ومع الحاجة الملحّة لهذا الخط، شدّد رسامني على أن "الأمر لا يتعلق لا بالوزارة ولا بطيران ، بل يرتبط بالعوامل الدولية وبالعقوبات، مضيفًا "نتمنى عودة الرحلات بين بيروت وموسكو فور رفع ".





وحول مطار القليعات، وبدء التلزيم المتوقع مع مطلع العام المقبل، أشار رسامني إلى أن "هذا الموضوع جدي جدًا، ويترتب عليه مسؤوليات"، موضحا أن "الاستثمارات فيه تخضع لدراسة جدوى دقيقة تمهيدًا لتشغيل المطار، في ظل اهتمام واضح من المستثمرين".





وشدّد على "أهمية اعتماد مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لفتح المجال أمام الاستثمارات"، مؤكّدًا أن "لبنان بحاجة إلى الاستقرار فقط ليُفعّل دوره كبوابة بين الشرق والغرب بفضل موقعه الجغرافي الحيوي".





وتطرّق رسامني إلى "استعدادات الوزارة لمعالجة أوضاع الطرقات في ظل ضعف البنية التحية، خصوصًا بعد الحرب الأخيرة"، لافتًا إلى أن الوزارة تسلّمت مهامها في عز الشتاء"، مؤكدا أن "العمل بدأ خلال فصل الصيف تحضيرًا لموسم الشتاء، من خلال وضع خطة متكاملة وتوزيع المسؤوليات بين الوزارات المعنية بالتعاون مع وزارة الأشغال، إلى جانب توقيع العقود مع المتعهدين للبدء بالتنفيذ".