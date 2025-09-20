Advertisement

لبنان

اعتصام للعسكريين المتقاعدين في عكار احتجاجاً على الأوضاع المعيشية

Lebanon 24
20-09-2025 | 06:42
نفذ العسكريون المتقاعدون اعتصاماً أمام مبنى المالية في محافظة عكار، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة، وللمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة وزيادة رواتبهم التقاعدية بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
ورفع المعتصمون لافتات شددت على "حماية القدرة الشرائية"، وربط الرواتب بالتضخم"، داعين الجهات المعنية إلى "التحرك الفوري بما يحفظ كرامة المتقاعدين وأسرهم".


وشهد محيط مبنى المالية انتشاراً أمنياً لتأمين التحرك، من دون تسجيل أي إشكالات.


وأكد المشاركون "استمرار تحركاتهم بالطرق السلمية «إلى حين الاستجابة للمطالب"، داعين إلى "فتح حوار جدي يفضي إلى حلول عملية تراعي حقوقهم وواقع المالية العامة".
