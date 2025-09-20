اعتصام للعسكريين المتقاعدين في عكار احتجاجاً على الأوضاع المعيشية

نفذ العسكريون المتقاعدون اعتصاماً أمام مبنى المالية في ، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة، وللمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة وزيادة رواتبهم التقاعدية بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

ورفع المعتصمون لافتات شددت على "حماية القدرة الشرائية"، وربط الرواتب بالتضخم"، داعين الجهات المعنية إلى "التحرك الفوري بما يحفظ كرامة المتقاعدين وأسرهم".





وشهد محيط مبنى المالية انتشاراً أمنياً لتأمين التحرك، من دون تسجيل أي إشكالات.