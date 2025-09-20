30
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
28
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
27
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رجي التقى الموظفين اللبنانيين العاملين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
Lebanon 24
20-09-2025
|
06:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
التقى
وزير الخارجية
والمغتربين
يوسف رجي
الموظفين اللبنانيين العاملين في
الجمعية العامة
للأمم المتحدة في
نيويورك
ووكالاتها، واطّلع منهم على مجالات عملهم واستمع إلى أفكارهم واقتراحاتهم.
Advertisement
وأكد رجي دعمه للموظفين والعاملين، مُبدياً استعداد الوزارة للاستفادة من خبراتهم، كما وضعهم في صورة الأوضاع العامة في
لبنان
وأطلعهم على القرارات الهامة التي اتخذتها الحكومة في مجال الإصلاح وضبط الفساد وحصر السلاح وبسط
سيادة الدولة
على كافة أراضيها.
مواضيع ذات صلة
جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إعلان نيويورك المتعلق بحل الدولتين
Lebanon 24
جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إعلان نيويورك المتعلق بحل الدولتين
20/09/2025 16:28:24
20/09/2025 16:28:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمعية العامة للأمم المتحدة تسمح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتحدث عبر تقنية الفيديو لزعماء العالم
Lebanon 24
الجمعية العامة للأمم المتحدة تسمح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتحدث عبر تقنية الفيديو لزعماء العالم
20/09/2025 16:28:24
20/09/2025 16:28:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام ياباني: طوكيو لن تعلن اعترافها بقيام دولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
إعلام ياباني: طوكيو لن تعلن اعترافها بقيام دولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة
20/09/2025 16:28:24
20/09/2025 16:28:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة: العملية العسكرية الإسرائيلية في قطر غير قانونية
Lebanon 24
مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة: العملية العسكرية الإسرائيلية في قطر غير قانونية
20/09/2025 16:28:24
20/09/2025 16:28:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمعية العامة
وزير الخارجية
سيادة الدولة
الدولة على
نيويورك
برات
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزيرة التربية: التَّعليمُ الرَّسميُّ صمَّامَ الأمان
Lebanon 24
وزيرة التربية: التَّعليمُ الرَّسميُّ صمَّامَ الأمان
09:15 | 2025-09-20
20/09/2025 09:15:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الجنوب على فوهة بركان من جديد؟
Lebanon 24
الجنوب على فوهة بركان من جديد؟
09:01 | 2025-09-20
20/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا انتخابات بوجود السلاح؟
Lebanon 24
لا انتخابات بوجود السلاح؟
09:00 | 2025-09-20
20/09/2025 09:00:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد الحريري: باقون مع الناس
Lebanon 24
أحمد الحريري: باقون مع الناس
08:23 | 2025-09-20
20/09/2025 08:23:56
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة خلال جولة له في جبيل: أجرينا مسحاً لاحتياجات المنطقة وسنحدد الأولويات
Lebanon 24
وزير الطاقة خلال جولة له في جبيل: أجرينا مسحاً لاحتياجات المنطقة وسنحدد الأولويات
08:03 | 2025-09-20
20/09/2025 08:03:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)
00:24 | 2025-09-20
20/09/2025 12:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل صوتي لنصرالله يُنشر لأول مرة.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تسجيل صوتي لنصرالله يُنشر لأول مرة.. شاهدوا الفيديو
15:17 | 2025-09-19
19/09/2025 03:17:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
Lebanon 24
قصة "أخطر جاسوسة" في لبنان.. تعاملت مع إسرائيل من بيروت!
13:00 | 2025-09-19
19/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته
Lebanon 24
حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته
02:12 | 2025-09-20
20/09/2025 02:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة.. هذا ما حصل صباحاً في منطقة الرابية
Lebanon 24
حادثة مروعة.. هذا ما حصل صباحاً في منطقة الرابية
02:47 | 2025-09-20
20/09/2025 02:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:15 | 2025-09-20
وزيرة التربية: التَّعليمُ الرَّسميُّ صمَّامَ الأمان
09:01 | 2025-09-20
الجنوب على فوهة بركان من جديد؟
09:00 | 2025-09-20
لا انتخابات بوجود السلاح؟
08:23 | 2025-09-20
أحمد الحريري: باقون مع الناس
08:03 | 2025-09-20
وزير الطاقة خلال جولة له في جبيل: أجرينا مسحاً لاحتياجات المنطقة وسنحدد الأولويات
08:01 | 2025-09-20
بالجرم المشهود.. ناشط في عمليات سرقة من داخل السيّارات في قبضة قوى الأمن
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
20/09/2025 16:28:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
20/09/2025 16:28:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
20/09/2025 16:28:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24