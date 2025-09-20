Advertisement

لبنان

رجي التقى الموظفين اللبنانيين العاملين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

Lebanon 24
20-09-2025 | 06:57
A-
A+

Doc-P-1419370-638939735540444880.png
Doc-P-1419370-638939735540444880.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الموظفين اللبنانيين العاملين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ووكالاتها، واطّلع منهم على مجالات عملهم واستمع إلى أفكارهم واقتراحاتهم.
Advertisement
 
 
وأكد رجي دعمه للموظفين والعاملين، مُبدياً استعداد الوزارة للاستفادة من خبراتهم، كما وضعهم في صورة الأوضاع العامة في لبنان وأطلعهم على القرارات الهامة التي اتخذتها الحكومة في مجال الإصلاح وضبط الفساد وحصر السلاح وبسط سيادة الدولة على كافة أراضيها.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إعلان نيويورك المتعلق بحل الدولتين
lebanon 24
20/09/2025 16:28:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الجمعية العامة للأمم المتحدة تسمح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتحدث عبر تقنية الفيديو لزعماء العالم
lebanon 24
20/09/2025 16:28:24 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام ياباني: طوكيو لن تعلن اعترافها بقيام دولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة
lebanon 24
20/09/2025 16:28:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة: العملية العسكرية الإسرائيلية في قطر غير قانونية
lebanon 24
20/09/2025 16:28:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الجمعية العامة

وزير الخارجية

سيادة الدولة

الدولة على

نيويورك

برات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:15 | 2025-09-20
09:01 | 2025-09-20
09:00 | 2025-09-20
08:23 | 2025-09-20
08:03 | 2025-09-20
08:01 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24