لبنان

مفوضية "التربية والتعليم" في "التقدمي": لإجراء دراسة منطقية ومبررة لزيادة أقساط المدارس الخاصة

20-09-2025 | 07:14
صدر عن مفوضية "التربية والتعليم" في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:
تدعو "مفوضية التربية والتعليم" في الحزب التقدمي الإشتراكي إلى إجراء دراسة منطقية ومبررة لزيادة أقساط المدارس الخاصة، مع الأخذ في عين الاعتبار الضائقة المالية والاقتصادية التي يعانيها معظم اللبنانيين. 

وتتساءل "المفوضية" عن مدى تطبيق القانون الذي ينظّم موازنات المدارس الخاصة ومدى استفادة المعلمين من هذه الزيادات في الأقساط، حيث أن غالبيتهم يعانون القلة والإجحاف في الحصول على حقوقهم . 

وفي السياق، تدعو "المفوضية" لجان الأهل إلى الاصرار على القيام بدورهم في تنظيم هذه الموازنات، والعمل على ضبطها والتخفيف من الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.
