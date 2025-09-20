Advertisement

لبنان

فرنجيه استقبل السفير البلجيكي وبحث في المستجدات والتطورات

Lebanon 24
20-09-2025 | 07:37
استقبل رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي سفير بلجيكا في لبنان آرنوت باولز، وجرى التداول في المستجدات السياسية والتطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة.
