بن فرحان التقى حسن خليل.. ولقاء مرتقب مع الرئيس سلام

أفادت معلومات صحفية أن الأمير يزيد بن فرحان التقى المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب في مقر السفارة في اليرزة في لقاء مطول ناقشا فيه العناوين السياسية المختلفة.

وبحسب المعلومات، من المقرر أن يلتقي الأمير يزيد بن فرحان رئيس الحكومة ورئيس الحكومة الأسبق .

وتجدر الإشارة إلى أن بن فرحان كان قد التقى بالأمس رئيس الجمهورية .