Advertisement

لبنان

بن فرحان التقى حسن خليل.. ولقاء مرتقب مع الرئيس سلام

Lebanon 24
20-09-2025 | 07:39
A-
A+
Doc-P-1419381-638939762016117003.jpg
Doc-P-1419381-638939762016117003.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت معلومات صحفية أن الأمير يزيد بن فرحان التقى المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل في مقر السفارة في اليرزة في لقاء مطول ناقشا فيه العناوين السياسية المختلفة.
Advertisement
 
وبحسب المعلومات، من المقرر أن يلتقي الأمير يزيد بن فرحان رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس الحكومة الأسبق تمام سلام.
 
وتجدر الإشارة إلى أن بن فرحان كان قد التقى بالأمس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون
 
 
مواضيع ذات صلة
عون يلتقي بن فرحان ليلا قبل توجهه الى الامم المتحدة اليوم وزيارة اورتاغوس لهدف واحد
lebanon 24
20/09/2025 16:28:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: لدي خوف من عودة السين سين وطلبت من الموفد السعودي يزيد بن فرحان في اللقاء الأخير معه بأن لا تكون العلاقة معنا عبر سوريا (mtv)
lebanon 24
20/09/2025 16:28:57 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء مرتقب بين برّي وسلام
lebanon 24
20/09/2025 16:28:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام يخرج من القاعة برفقة وزير الإعلام بول مرقص وتصريح مرتقب لسلام (mtv)
lebanon 24
20/09/2025 16:28:57 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب علي حسن خليل

العماد جوزاف عون

علي حسن خليل

جوزاف عون

تمام سلام

نواف سلام

رئيس سلام

حسن خليل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:15 | 2025-09-20
09:01 | 2025-09-20
09:00 | 2025-09-20
08:23 | 2025-09-20
08:03 | 2025-09-20
08:01 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24