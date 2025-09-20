لا انتخابات بوجود السلاح؟

29
افادت اوساط ديبلوماسية شديدة الاطلاع ان المعنيين في "دول القرار" بدأوا يتقبلون فكرة تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، في حال لم تتم عملية "حصرية السلاح" في يدّ
الدولة على
كلّ الاراضي
اللبنانية
.
وبحسب الاوساط عينها، فإن هذا الموقف المتقدم دوليا بدأ يأخذ مداه الاوسع ومن المتوقع ان تتلقفه الاطراف المحلية، وتعمل "في ما بينها على ايجاد التخريجة المناسبة".
