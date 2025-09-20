Advertisement

لبنان

لا انتخابات بوجود السلاح؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-09-2025 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1419410-638939810316643607.png
Doc-P-1419410-638939810316643607.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
افادت اوساط ديبلوماسية شديدة الاطلاع ان المعنيين في "دول القرار" بدأوا يتقبلون فكرة تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، في حال لم تتم عملية "حصرية السلاح" في يدّ الدولة على كلّ الاراضي اللبنانية.
Advertisement
 
 
وبحسب الاوساط عينها، فإن هذا الموقف المتقدم دوليا بدأ يأخذ مداه الاوسع ومن المتوقع ان تتلقفه الاطراف المحلية، وتعمل "في ما بينها على ايجاد التخريجة المناسبة".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
جعجع: لا قيام لدولة فعلية في لبنان بوجود سلاح غير شرعي بداخلها
lebanon 24
20/09/2025 18:55:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ريفي: لا دولة بوجود سلاحين
lebanon 24
20/09/2025 18:55:56 Lebanon 24 Lebanon 24
نصار: لا سبب لاستمرار وجود السلاح خارج الدولة اللبنانية
lebanon 24
20/09/2025 18:55:56 Lebanon 24 Lebanon 24
نصار: لا سبب لاستمرار وجود السلاح خارج الدولة اللبنانية وهذا ما أقر به اصحاب الشأن
lebanon 24
20/09/2025 18:55:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

الدولة على

اللبنانية

المعن

ماسي

طراف

لاوس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:49 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:42 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:28 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:49 | 2025-09-20
11:42 | 2025-09-20
11:37 | 2025-09-20
11:30 | 2025-09-20
11:28 | 2025-09-20
11:00 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24