لبنان
بالصورة... فرار سجين سوريّ من المخفر والأصفاد في يديه
Lebanon 24
20-09-2025
|
09:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت "
الوكالة الوطنية
"، أنّ السوريّ ع.م فرّ من مخفر قوى الامن الداخلي في بلدة الدوير.
وكان الشاب السوريّ البالغ من العمر 20 عاماً، أُوقِفَ يوم أمس بتهمة سرقة في بلدة انصار، ونقل الى مخفر الدوير للتحقيق معه، لكنّه فرّ اليوم، والاصفاد في يديه.
الوكالة الوطنية
