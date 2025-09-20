Advertisement

لبنان

بالصورة... فرار سجين سوريّ من المخفر والأصفاد في يديه

Lebanon 24
20-09-2025 | 09:33
A-
A+
Doc-P-1419422-638939830578342415.png
Doc-P-1419422-638939830578342415.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت "الوكالة الوطنية"، أنّ السوريّ ع.م  فرّ من مخفر قوى الامن الداخلي في بلدة الدوير.
Advertisement
 
وكان الشاب السوريّ البالغ من العمر 20 عاماً، أُوقِفَ يوم أمس بتهمة سرقة في بلدة انصار، ونقل الى مخفر الدوير للتحقيق معه، لكنّه فرّ اليوم، والاصفاد في يديه.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
فرار سجين من داخل مستشفى
lebanon 24
20/09/2025 18:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24
عصيان داخل سجن في شمال شرق سوريا ينتهي دون فرار أي سجين
lebanon 24
20/09/2025 18:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: في لبنان 2400 سجين سوري أي 30% من إجمالي عدد السجناء
lebanon 24
20/09/2025 18:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن الداخلي بالحسكة: بعض السجناء حاولوا إثارة الفوضى والفرار من سجن الكلاسة
lebanon 24
20/09/2025 18:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

نصار

الوك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:49 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:42 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:28 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:49 | 2025-09-20
11:42 | 2025-09-20
11:37 | 2025-09-20
11:30 | 2025-09-20
11:28 | 2025-09-20
11:00 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24