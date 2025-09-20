بالصورة... فرار سجين سوريّ من المخفر والأصفاد في يديه

أفادت " "، أنّ السوريّ ع.م فرّ من مخفر قوى الامن الداخلي في بلدة الدوير.

وكان الشاب السوريّ البالغ من العمر 20 عاماً، أُوقِفَ يوم أمس بتهمة سرقة في بلدة انصار، ونقل الى مخفر الدوير للتحقيق معه، لكنّه فرّ اليوم، والاصفاد في يديه.