Advertisement

لبنان

نصار: لا يجوز لأي حزب أن يفرض مشيئته على الدولة

Lebanon 24
20-09-2025 | 09:56
A-
A+
Doc-P-1419426-638939843521830266.jpg
Doc-P-1419426-638939843521830266.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اكد  وزير العدل عادل نصار ان "لا يجوز لاي حزب ان يفرض مشيئته على الدولة ولا ان يحدد شروطه" ، مشددا على أن "قرار حصر السلاح نهائي". 
Advertisement

وكشف نصار لـ"العربية" عن استمرار تواصل الوزارة مع السفير البلغاري بالنسبة الى توقيف مالك السفينة روسوس، مطمئناً ان "التنسيق اللوجستي اللازم لتسريع عملية التحقيق مستمر".

وفي ملف الموقوفين السوريين، قال وزير العدل: "يمكن التوصل الى اتفاقية بين البلدين وان ثلاثة قضاة في الشام ينتظرون الاجتماع الثاني المرتقب في بيروت".

اما بالنسبة الى ملف الموقوفين اللبنانيين في السجون السورية، فقد اكد  نصار انه "من حق اللبنانيين معرفة مصير أبنائهم وان الجانب السوري يريد معالجة هذا الملف بموجب اتفاقية ضمن اطر قانونية"، لافتاً الى ان "لبنان معني بصوره خاصة بأي معتقل في السجون السورية". 

وذكر أن "عمليات الخطف لاي لبناني او لغير اللبنانيين هي عمليات مدانة، والدولة اللبنانية تبذل الجهود كافة لاسترجاع كل المعتقلين".

وفي قضية هنيبعل القذافي، اشار وزير العدل الى انه "تم تقديم اخلاء سبيل من قبل وكيله، والطلب موجود عند المحقق العدلي، بانتظار القرار الذي سيصدر عن المحقق العدلي".

واكد نصار ان "لا تكويع" بقرار حصر السلاح وتنفيذه واضح.

ورداً على الامين العام ل "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم قال نصار: "لا يوجد جمهور بتصرف حزب.  ولا يجوز لحزب الله ان يخاطب دولة اجنبية، فالحزب يجب ان يكون بخدمة الدولة. ولا يجوز ان يفرض مشيئته على الدولة ولا ان يحدد او يشرط على الدولة".
مواضيع ذات صلة
نصار: لا يجوز لحزب الله أن يفرض مشيئته على الدولة
lebanon 24
20/09/2025 18:56:38 Lebanon 24 Lebanon 24
نصار: لا يجوز لأي طرف في لبنان عرقلة بناء الدولة (الشرق)
lebanon 24
20/09/2025 18:56:38 Lebanon 24 Lebanon 24
نصار: لا يجوز لحزب الله أن يخاطب أي دولة أجنبية
lebanon 24
20/09/2025 18:56:38 Lebanon 24 Lebanon 24
نصار: لا يجوز لحزب الله أن يخاطب أي دولة أجنبية
lebanon 24
20/09/2025 18:56:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

هنيبعل القذافي

نعيم قاسم

اللبنانية

حزب الله

السورية

القذافي

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:49 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:42 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:28 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:49 | 2025-09-20
11:42 | 2025-09-20
11:37 | 2025-09-20
11:30 | 2025-09-20
11:28 | 2025-09-20
11:00 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24