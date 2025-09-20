بالصورة... من هو المُستهدف في "غارة الخردلي"؟

علم " "، أنّ المُستهدف في الغارة الإسرائيليّة على ، هو حسن .

وتجدر الإشارة إلى أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة، استهدفت سيارة من نوع "رابيد" كان يقودها شحرور، ما أدى إلى استشهاده.