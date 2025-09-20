Advertisement

لبنان

بالصورة... من هو المُستهدف في "غارة الخردلي"؟

Lebanon 24
20-09-2025 | 10:20
A-
A+
Doc-P-1419432-638939858269688292.jpg
Doc-P-1419432-638939858269688292.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علم "لبنان 24"، أنّ المُستهدف في الغارة الإسرائيليّة على طريق الخردلي، هو حسن شحرور.
Advertisement
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة، استهدفت سيارة من نوع "رابيد" كان يقودها شحرور، ما أدى إلى استشهاده.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
من هو المُستهدف في "غارة صريفا"؟
lebanon 24
20/09/2025 18:56:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أدرعي: هذا هو المستهدف في "غارة بعلبك"
lebanon 24
20/09/2025 18:56:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه هويّة المُستهدف في "غارة عيتا الشعب"
lebanon 24
20/09/2025 18:56:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه هويّة المُستهدف في "غارة برعشيت"
lebanon 24
20/09/2025 18:56:44 Lebanon 24 Lebanon 24

طريق الخردلي

الإسرائيلي

لبنان 24

إسرائيل

لبنان

شحرور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:49 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:42 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:28 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:49 | 2025-09-20
11:42 | 2025-09-20
11:37 | 2025-09-20
11:30 | 2025-09-20
11:28 | 2025-09-20
11:00 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24