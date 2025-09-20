Advertisement

لبنان

وفاة الشاب محمد العقاد في حادث سير في صيدا

Lebanon 24
20-09-2025 | 10:31
Doc-P-1419438-638939864471801429.jpg
Doc-P-1419438-638939864471801429.jpg photos 0
تُوفي الشاب محمد العقاد، بعد تعرضه لحادث سير مروّع، خلال قيادته لدراجة ناريّة على طريق النافعة - صيدا.
محمد العقاد

