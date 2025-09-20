لبنان يرأس اللجنة.. مبادرة سعودية لدعم الدول العربية في الأزمات

Advertisement

شارك لوزارة الثقافة الدكتور علي الصمد في مقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) في العاصمة تونس، بصفته رئيس لجنة متابعة الأوضاع التربوية والثقافية والعلمية للدول في حالة النزاعات والكوارث والطوارئ، في إطلاق فعاليات "اليوم الإعلامي" الذي جاء بمبادرة من بتوجيه من وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان.الحدث يهدف إلى تعزيز التواصل والتنسيق مع المتأثرة بالأزمات، ورصد احتياجاتها الفنية والمالية، انطلاقًا من الدور المحوري الذي تؤديه بصفتها رئيس المجلس التنفيذي للألكسو، وحرصها على دعم الدول العربية في مواجهة التحديات التربوية والثقافية والعلمية.وكان قد انتُخب لرئاسة اللجنة المعنية، التي أوكلت إليها مهمة متابعة الأوضاع التربوية والثقافية والعلمية في الدول التي تعيش ظروف النزاعات، والعمل على صياغة استراتيجيات لتأمين الدعم المطلوب في تلك المجالات الحيوية.تخلل "اليوم الإعلامي" عرض لتجارب عدد من الدول العربية، حيث قُدمت تقارير بالأرقام والوقائع لتوثيق ما تعانيه من أزمات، مع تسليط الضوء على الخسائر والتحديات التي تواجه الأنظمة التعليمية والثقافية والعلمية.رئيس المجلس التنفيذي للألكسو، ممثل العربية السعودية هاني بن مقبل المقبل، شدد في كلمته على أن انعقاد اليوم الإعلامي يمثل محطة أساسية لرصد الاحتياجات والموازنات والدعم الممكن توفيره، مع تركيز خاص على الدول الأكثر هشاشة في مواجهة النزاعات والكوارث. وأكد أن هذه الدول بحاجة اليوم إلى الألكسو والمجلس التنفيذي أكثر من أي وقت مضى، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة المتابعة وصولًا إلى هذا الحدث.أما المدير العام للألكسو الدكتور محمد ولد أعمر، فاعتبر أن المبادرة تعكس المنظمة والدول الأعضاء بـ"تعزيز التضامن العربي لمواجهة الأوضاع الصعبة"، كاشفًا عن أن المنظمة تواصل التواصل المباشر مع الوزراء ورؤساء اللجان الوطنية لتحديد الاحتياجات العاجلة وتقديم تقارير دقيقة بشأنها.، شدد الدكتور علي الصمد على أن "التربية والثقافة والعلوم ليست ترفًا في أوقات الرخاء، بل ضرورة وجودية في أحلك الظروف"، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل جمع التقارير والرؤى من الدول المعنية ووضع خطة استجابة عملية لتأمين الدعم الفني والمالي المطلوب. كما وجّه شكره للمملكة العربية السعودية على رعايتها للمبادرة، ولإدارة الألكسو على دعمها المستمر.