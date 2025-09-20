"الحزب" في ذكرى عقيل.. رسالة تحدٍ لإسرائيل وتجديد للعهد بالمقاومة

Advertisement

أقام مراسم تكريمية للشهيد إبراهيم محمد عقيل المعروف بـ"الحاج عبد "، في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده، أمام ضريحه في روضة الحوراء زينب في الغبيري.المراسم شهدت حضورًا واسعًا شمل مسؤول منطقة في الحزب حسين فضل الله، عضو المجلس السياسي الوزير السابق محمود قماطي، إلى جانب عدد من العلماء والشخصيات السياسية والحزبية والثقافية والاجتماعية، إضافة إلى عائلة الشهيد وذوي الشهداء وجمع من الأهالي.افتتحت المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عزف النشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب الله. بعدها ألقى حسين فضل الله كلمة مؤثرة، أكد فيها أن "اغتيال القادة لن يوقف مسيرة "، موجّهًا رسالة مباشرة إلى بالقول: "اقتلوا ما شئتم، فكل من فينا قادة، وكلنا عشاق شهادة". وأضاف أن أبناء وحدة "الرضوان" وأبناء المقاومة هم من واجهوا الاحتلال في ميادين القتال، وسيواصلون المعركة حتى كسر شوكة العدو.فضل الله شدد أيضًا على أن ما زال يواجه تحدي حماية سيادته، منتقدًا من وصفهم بأنهم حولوا السيادة إلى "شعار شكلي بلا مضمون"، معتبرًا أنهم يراهنون على دعم أميركي وصياغة إسرائيلية للمشهد الداخلي. وأكد أن من يعتقد أن بإمكانه بناء دولة برعاية وجوار تل أبيب "واهم"، مضيفًا أن إسرائيل لا تتعايش مع أحد بل تسعى لابتلاع كل ما حولها.كما اتهم بالمشاركة المباشرة في "الجريمة بحق غزة"، مشيرًا إلى استخدامها المتكرر لحق النقض (الفيتو) في لإجهاض القرارات الداعية إلى وقف إطلاق النار.في ختام كلمته، توجّه فضل الله إلى العدو قائلاً: "أبناء السيد حسن نصر الله وأبناء عبد القادر وأبو الفضل كركي لا يهابون بطشكم ولا تنهزمهم مجازركم، فسواعدنا ستبني وتحمي، وصدقنا هو ما يقودنا إلى أهدافنا".بعد الكلمات، وضع المشاركون إكليلًا من الزهر على ضريح الشهيد على وقع عزف كشافة الإمام المهدي، فيما جددت مجموعة من مجاهدي المقاومة الإسلامية العهد بمواصلة الطريق وحفظ دماء الشهداء.