المستقبل.. وثيقة وطنية لتعزيز التعليم والتمكين الشبابي في لبنان

Advertisement

أطلق "المؤتمر الوطني للمنظمات الشبابية والطلابية"، الذي نظمه قطاع الشباب في " "، اليوم السبت في مقر في منطقة القنطاري، وثيقة وطنية سياسية وشبابية وطلابية تهدف إلى وضع رؤية شاملة للتعليم والسياسة الشبابية والطلابية في . وتم الإعلان عن متابعة تنفيذ هذه الوثيقة عبر اجتماع تقييمي منتصف العام 2026، بالإضافة إلى سلسلة زيارات للمرجعيات الرسمية المختصة لعرض محتواها ومناقشة توصياتها.وتضمنت الوثيقة في قسمها السياسي التأكيد على التمسك بالميثاق الوطني والوفاق الوطني، وحماية الحريات الفردية والجماعية ضمن إطار حكم القانون، وتعزيز حوكمة رشيدة. كما ركزت على استقلالية ، إعادة هيكلة الإدارة العامة، تفعيل الهيئات الناظمة، حصر السلاح بيد الدولة، وتطوير العلاقات العربية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار في التعليم كخيار استراتيجي ثابت.أما الشق الشبابي والطلابي من الوثيقة، فشمل مطالب محددة لتعزيز العملية التعليمية في الجامعات ، أبرزها وضع رزنامة سنوية لانتخابات الجامعة اللبنانية بإشراف أكاديمي مستقل، وميثاق سلوك انتخابي للجامعات الخاصة يضمن السلمية والشفافية. كما تطرقت الوثيقة إلى تحديث السياسة الوطنية للشباب (2012) وإطلاق البطاقة الشبابية الوطنية، وتفعيل المجلس الوطني للاستخدام وربطه بمنظومة معلومات سوق العمل لإصدار تقارير فصلية توجه السياسات التعليمية والتدريبية.وشددت الوثيقة أيضاً على إدماج الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية الأساسية والمهنية والعالية، مع تدريب المعلمين وبناء قدراتهم، وإقامة شراكات بين الجامعات والقطاع الخاص لإطلاق مختبرات تطبيقية وحاضنات مشاريع طلابية ناشئة، بما يضمن الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتكنولوجيا.شارك في المؤتمر ممثلون عن مجموعة واسعة من الأحزاب والتيارات السياسية والشبابية اللبنانية، من بينهم: منظمة الشباب التقدمي، مصلحة الطلاب في ، مكتب الشباب والرياضة – حركة أمل، قطاع الشباب – ، مكتب الشباب – تيار المردة، مصلحة الطلاب – حزب الكتائب، شباب العزم، شباب المشاريع، حزب الوطنيين الأحرار، حزب الاتحاد، الحزب الديمقراطي اللبناني، حزب الطاشناق، حزب الهنشاك، حركة الاستقلال، الكتلة الوطنية، نحو الإنقاذ، وجمعية مسار – منتدى السياسات الشبابية، إضافة إلى قيادة قطاع الشباب في تيار المستقبل وممثليه الرسميين.وأكد منسق عام قطاع الشباب المركزي في تيار المستقبل، بكر حلاوي، أن الوثيقة تمثل نقطة انطلاق عملية للشراكة بين المنظمات الشبابية والطلابية والدولة، لتعزيز الاستقرار المؤسسي وتوحيد الجهود في مجالات التعليم وجودته والحياة الجامعية الديمقراطية، والتمكين الاقتصادي والمهني للشباب.وفيما يخص التعليم الجامعي، ركزت الوثيقة على تعزيز جودة التعليم اللبنانية، من خلال اعتماد خارجي، قياس مخرجات التعلم، تتبع نتائج التوظيف، وربط التمويل الأكاديمي بمؤشرات أداء زمنية واضحة، بالإضافة إلى استكمال التحول الرقمي في أنظمة التسجيل والامتحانات ومستودعات الأطروحات المفتوحة.أما في الجامعات الخاصة، فقد دعت الوثيقة إلى اعتماد ميثاق سلوك انتخابي يحفظ السلم الأهلي ويضبط الدعاية ويحمي مرافق الجامعات، لضمان عملية انتخابية شفافة وديمقراطية.كما أكدت الوثيقة على دعم منظومة البحث العلمي وتعزيز دور المجلس الوطني للبحوث العلمية، لتعزيز قدرة لبنان على أن يكون شريكاً فاعلاً في صياغة السياسات العامة وبناء السيادة العلمية.الوثيقة، التي حازت على إجماع جميع المشاركين في المؤتمر، ترسم مساراً واضحاً لتعظيم أثر التعليم في فرص الشباب وريادة الأعمال، وتعزز الابتكار، وتواكب احتياجات سوق العمل، ضمن إطار يضمن الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.