توقيف مهربين في عكار.. وهذا ما ضُبط معهم!

في إطار مكافحة التهريب أعلنت عن توقيف 7 مواطنين لمشاركتهم بتهريب مواد غذائية ومحروقات. وصدر عن المديرية بيانًا جاء فيه:

"ضمن إطار مكافحة التهريب، أوقفت وحدتان من الجيش تؤازر كلًّا منهما دورية من في منطقتَي – وشبعا - 7 مواطنين، لمشاركتهم في تهريب مواد غذائية ومحروقات، وضبطت في حوزتهم كمية منها.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في السوريَّين (ع.ع.) و(ع.س.) لتأليفهما عصابة للاتجار بالمخدرات والأسلحة. وأثناء عملية المطاردة أطلق أحدهما النار على عناصر الدورية فردّوا بالمثل ما أدّى إلى إصابته. وضبطت في حوزتهما كميات كبيرة من المخدرات وحبوب الكبتاغون وآلات لتصنيع المخدرات وأسلحة وذخائر حربية وقذائف صاروخية.

كذلك نفّذت دورية من مديرية المخابرات عملية دهم في بلدة عين علق – المتن وأوقفت المواطن (ف.خ.)، لإطلاقه النار خلال إشكال وضبطت كمية من الذخائر الحربية والأعتدة العسكرية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص" .