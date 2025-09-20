Advertisement

لبنان

توقيف مهربين في عكار.. وهذا ما ضُبط معهم!

Lebanon 24
20-09-2025 | 12:11
في إطار مكافحة التهريب أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه عن توقيف 7 مواطنين لمشاركتهم بتهريب مواد غذائية ومحروقات. وصدر عن المديرية بيانًا جاء فيه: 
"ضمن إطار مكافحة التهريب، أوقفت وحدتان من الجيش تؤازر كلًّا منهما دورية من مديرية المخابرات في منطقتَي وادي خالدعكار وشبعا - حاصبيا 7 مواطنين، لمشاركتهم في تهريب مواد غذائية ومحروقات، وضبطت في حوزتهم كمية منها.
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة بعلبك السوريَّين (ع.ع.) و(ع.س.) لتأليفهما عصابة للاتجار بالمخدرات والأسلحة. وأثناء عملية المطاردة أطلق أحدهما النار على عناصر الدورية فردّوا بالمثل ما أدّى إلى إصابته. وضبطت في حوزتهما كميات كبيرة من المخدرات وحبوب الكبتاغون وآلات لتصنيع المخدرات وأسلحة وذخائر حربية وقذائف صاروخية. 
كذلك نفّذت دورية من مديرية المخابرات عملية دهم في بلدة عين علق – المتن وأوقفت المواطن (ف.خ.)، لإطلاقه النار خلال إشكال وضبطت كمية من الذخائر الحربية والأعتدة العسكرية. 
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص" .
