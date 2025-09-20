Advertisement

لبنان

عملية خطف طفل وتهديده بالذبح في لبنان.. فما القصة؟

Lebanon 24
20-09-2025 | 12:16
A-
A+
Doc-P-1419465-638939927173792546.png
Doc-P-1419465-638939927173792546.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان24" عن أنّ شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخليالبقاع، تمكنت من توقيف اللبناني "ع.خ"، وذلك بسبب تورطه بعملية خطف طفل سوري (11 عاما) وتعذيبه.
Advertisement

وقد أقدم الخاطف على تعذيب الطفل وتهديده بالذبح، مصوّراً هذه المشاهد وإرسالها إلى ذويه، بهدف الضغط عليهم لاسترجاع مبلغ قدره 11 ألف دولار، ادّعى أنّ شقيقة الطفل سحبته منه وفرّت به إلى الداخل السوري.

وبعد إرسال التسجيلات، أطلق الخاطف سراح الطفل مهدّداً بخطفه مجدداً في حال لم يُسلَّم المال.

وقد نجحت شعبة المعلومات في توقيفه اليوم في بلدة قب الياس، بناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، فيما باشرت التحقيقات لكشف ملابسات القضية.
مواضيع ذات صلة
بالصورة: فنانة تهدد بمقاضاة فضل شاكر.. فما القصة؟
lebanon 24
21/09/2025 00:35:34 Lebanon 24 Lebanon 24
أصالة مع طليقها الأول.. فما القصة؟ (صورة)
lebanon 24
21/09/2025 00:35:34 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر متداول عن عمليّة خطف... ما حقيقته؟
lebanon 24
21/09/2025 00:35:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد حصول عمليّة خطف... مداهمات للجيش في الطيبة
lebanon 24
21/09/2025 00:35:34 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

النيابة العامة

شعبة المعلومات

الاستئناف

النيابة

لبنان24

البقاع

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:03 | 2025-09-20
15:55 | 2025-09-20
15:44 | 2025-09-20
15:21 | 2025-09-20
15:13 | 2025-09-20
15:08 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24