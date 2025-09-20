عملية خطف طفل وتهديده بالذبح في لبنان.. فما القصة؟

Advertisement

وقد أقدم الخاطف على تعذيب الطفل وتهديده بالذبح، مصوّراً هذه المشاهد وإرسالها إلى ذويه، بهدف الضغط عليهم لاسترجاع مبلغ قدره 11 ألف دولار، ادّعى أنّ شقيقة الطفل سحبته منه وفرّت به إلى الداخل السوري.وبعد إرسال التسجيلات، أطلق الخاطف سراح الطفل مهدّداً بخطفه مجدداً في حال لم يُسلَّم المال.وقد نجحت شعبة المعلومات في توقيفه اليوم في بلدة قب الياس، بناءً على إشارة الاستئنافية في البقاع، فيما باشرت التحقيقات لكشف ملابسات القضية.