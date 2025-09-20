عسيران والحزب الوطني.. تأكيد على أهمية الدولة العادلة

Advertisement

استقبل مفتي والزهراني الجعفري، عسيران، وفدًا من "الحزب الوطني" الإفتاء الجعفري في صيدا، ضمن جولته على الفاعليات في المدينة.وترأس الوفد الدكتور ميشال سيقلي، إلى جانب نائبه وليد السبع أعين، وضم كلًا من مسؤولي عبدالله محفوظ، مسؤول الشؤون التربوية فرنسيس، والإعلامي سامر زعيتر وأندرية طويلة.وخلال اللقاء، شدد المفتي عسيران على "أهمية بناء دولة قادرة وعادلة ترعى جميع أبنائها من دون تمييز"، مؤكداً ضرورة "الخروج من قوقعة الطائفية إلى رحاب ، الذي يحفظ كرامة الإنسان وحرية الاعتقاد والعبادة".بدوره، أثنى الدكتور سيقلي على مواقف المفتي عسيران، معتبرًا أن "الحوار والانصهار الوطني هما السبيل الوحيد لبناء الذي نحلم به جميعًا".وتخلل اللقاء نقاش معمّق حول الأوضاع العامة على المستويين الوطني والجنوبي، وسبل تعزيز التعاون لمعالجة الاجتماعية، الاقتصادية، والتربوية، في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها الوطن.