لبنان

عسيران والحزب الوطني.. تأكيد على أهمية الدولة العادلة

Lebanon 24
20-09-2025 | 12:33
Doc-P-1419470-638939936026554725.png
Doc-P-1419470-638939936026554725.png photos 0
استقبل مفتي صيدا والزهراني الجعفري، الشيخ محمد عسيران، وفدًا من "الحزب الوطني" في دار الإفتاء الجعفري في صيدا، ضمن جولته على الفاعليات في المدينة.
وترأس الوفد رئيس الحزب الدكتور ميشال سيقلي، إلى جانب نائبه وليد السبع أعين، وضم كلًا من مسؤولي الأمانة العامة عبدالله محفوظ، مسؤول الشؤون التربوية نقولا فرنسيس، والإعلامي سامر زعيتر وأندرية طويلة.

وخلال اللقاء، شدد المفتي عسيران على "أهمية بناء دولة قادرة وعادلة ترعى جميع أبنائها من دون تمييز"، مؤكداً ضرورة "الخروج من قوقعة الطائفية إلى رحاب المجتمع المدني، الذي يحفظ كرامة الإنسان وحرية الاعتقاد والعبادة".

بدوره، أثنى الدكتور سيقلي على مواقف المفتي عسيران، معتبرًا أن "الحوار والانصهار الوطني هما السبيل الوحيد لبناء لبنان الذي نحلم به جميعًا".

وتخلل اللقاء نقاش معمّق حول الأوضاع العامة على المستويين الوطني والجنوبي، وسبل تعزيز التعاون لمعالجة القضايا الاجتماعية، الاقتصادية، والتربوية، في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها الوطن.
 
(الوكالة الوطنية)
