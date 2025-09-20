وزارة الثقافة عن قلعة بعلبك: هذه الإشاعات لا تمت للحقيقة بصلة!

بعدما تداول نشطاء على مقابلة لنائب سابق، يتناول فيها ويتكلم كلامًا غير واقغي يفيد بوجود مواد تعود للأحزاب، أصدرت بيانًا ردت فيه على هذه الإشاعات. وجاء في البيان ما يلي:

"يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بمقابلة لنائب سابق يتناول فيها قلعة بأمر غير واقعي لاسيما حول وجود مواد تعود للاحزاب".



واوضحت أن "هذا الأمر عار من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة". واكدت وزارة الثقافة للاثار ان " هي الوحيدة الموجودة داخل قلعة بعلبك، وتقوم بحمايتها". ولفتت الى ان "موقع بعلبك يحمل إشارة الدرع الأزرق، وقد تم وضعها على لائحة المواقع المعززة، وفقًا لاتفاقية الثاني".



وتمنت وزارة الثقافة "العودة دائما اليها لمعرفة اي خبر أو أي معلومة تتعلق بمواقعها الأثرية الخالية من اي مواد تحمل شبهات حولها".