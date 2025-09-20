Advertisement

لبنان

وزارة الثقافة عن قلعة بعلبك: هذه الإشاعات لا تمت للحقيقة بصلة!

Lebanon 24
20-09-2025 | 12:38
بعدما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقابلة لنائب سابق، يتناول فيها قلعة بعلبك ويتكلم كلامًا غير واقغي يفيد بوجود مواد تعود للأحزاب، أصدرت وزارة الثقافة بيانًا ردت فيه على هذه الإشاعات. وجاء في البيان ما يلي:
"يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بمقابلة لنائب سابق يتناول فيها قلعة بعلبك بأمر غير واقعي لاسيما حول وجود مواد تعود للاحزاب".

واوضحت أن "هذا الأمر عار من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة".  واكدت وزارة الثقافة المديرية العامة للاثار ان "الأجهزة الأمنية اللبنانية هي الوحيدة  الموجودة داخل قلعة بعلبك، وتقوم بحمايتها". ولفتت الى ان "موقع بعلبك يحمل إشارة الدرع الأزرق، وقد تم وضعها على لائحة المواقع المعززة، وفقًا لاتفاقية لاهاي البروتوكول الثاني".

وتمنت وزارة الثقافة "العودة دائما اليها لمعرفة اي خبر أو أي معلومة تتعلق بمواقعها الأثرية الخالية من اي مواد تحمل شبهات حولها".
مواقع التواصل الاجتماعي

الأجهزة الأمنية

المديرية العامة

البروتوكول

مديرية ال

اللبنانية

