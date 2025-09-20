Advertisement

لبنان

"المستقبل" في الضنية.. تكريم لعلام ونواب البرلمان الشبابي

Lebanon 24
20-09-2025 | 12:39
بمناسبة فوز نواب "شباب المستقبل" بعضوية "البرلمان الشبابي النموذجي" عن محافظة الشمال، أقام عضو المكتب السياسي ومنسق عام "تيار المستقبل" في الضنية هيثم الصمد، لقاءً تكريمياً. كما كرّم عضو الهيئة الإدارية في رابطة التعليم الثانوي مهى علام بمناسبة فوزها في انتخابات الرابطة.
حضر اللقاء منسق عام طرابلس بسام زيادة، منسق عام المنية توفيق حامد، رئيس "البرلمان الشبابي" المنتخب زياد المصري، وحشد من "شباب المستقبل" وكوادر التيار في الضنية.

وتخلل اللقاء كلمة للصمد، شدد فيها على دلالات الفوز في الاستحقاقات الشبابية والنقابية وانتخابات الروابط "التي تؤكد الحضور المتجذر لتيار المستقبل في وجدان اللبنانيين في كل المناطق، وثبات جمهور التيار وكوادره على ثوابته مع الرئيس سعد الحريري لإكمال مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، مهما كانت الصعوبات والتحديات". 

وفي الختام، قدم المكرمون درعاً للصمد تقديراً لجهوده على رأس منسقية الضنية.

زياد المصري رئيسًا للبرلمان الشبابي بعد فوز "شباب المستقبل"
مجلس من 64 نائبًا... "أديان" أجرت انتخابات البرلمان الشبابي النموذجي
مؤشر إيجابي عن "المستقبل".. السر "شبابي"
المستقبل.. وثيقة وطنية لتعزيز التعليم والتمكين الشبابي في لبنان
