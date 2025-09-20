"المستقبل" في الضنية.. تكريم لعلام ونواب البرلمان الشبابي

بمناسبة فوز نواب "شباب " بعضوية " الشبابي النموذجي" عن محافظة ، أقام عضو المكتب السياسي ومنسق عام " المستقبل" في الضنية هيثم الصمد، لقاءً تكريمياً. كما كرّم عضو الهيئة الإدارية في رابطة التعليم الثانوي مهى علام بمناسبة فوزها في انتخابات الرابطة.

Advertisement

حضر اللقاء منسق عام بسام زيادة، منسق عام المنية توفيق حامد، رئيس "البرلمان الشبابي" المنتخب زياد المصري، وحشد من "شباب المستقبل" وكوادر في الضنية.



وتخلل اللقاء كلمة للصمد، شدد فيها على دلالات الفوز في الاستحقاقات الشبابية والنقابية وانتخابات الروابط "التي تؤكد الحضور المتجذر لتيار المستقبل في وجدان اللبنانيين في كل المناطق، وثبات جمهور التيار وكوادره على ثوابته مع لإكمال مسيرة الرئيس الشهيد ، مهما كانت الصعوبات والتحديات".



وفي الختام، قدم المكرمون درعاً للصمد تقديراً لجهوده على رأس منسقية الضنية.



