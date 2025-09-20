Advertisement

لبنان

فاعليات بيروتية تزور الحجار.. تأكيد على هوية بيروت الوطنية

Lebanon 24
20-09-2025 | 12:47
A-
A+
Doc-P-1419475-638939944496876422.png
Doc-P-1419475-638939944496876422.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الداخلية العميد أحمد الحجار، وفدًا من فاعليات بيروت، وجرى بحث في مختلف الشؤون البيروتية بالإضافة الى الانتخابات النيابية المقبلة وما تتطلبه من إجراءات لضمان نزاهتها.
Advertisement

وتناول النقاش أيضاً مطالب بيروت الإنمائية والخدماتية، ولا سيما ما يتعلق بتحسين أوضاع البنى التحتية، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم المبادرات التي تحفظ خصوصية المدينة وهويتها الوطنية. كما تطرّق المجتمعون إلى موضوع إضاءة صخرة الروشة، مؤكدين ضرورة الحفاظ عليه "بعيداً عن أي توظيف سياسي أو فئوي، وجعله مساحة جامعة تعبّر عن وحدة العاصمة وأهلها".

ضمّ الوفد المحامي محمد يموت، المحامي محمد عيد شهاب، المحامي حسن شعار، المختار عبد الباسط عيتاني، المختار رمضان غلاييني ، المختار وسام الصانع، السيد حسن عيتاني، السيد أحمد عيتاني، السيد محمد جانا، السيد إبراهيم كلش، والسيد محمد الكردي.

وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لجهود وزارة الداخلية في ترسيخ سلطة القانون، مؤكدين تمسّك أبناء بيروت بالدولة ومؤسساتها، ورفضهم "لأي ممارسات من شأنها أن تمسّ بهيبة العاصمة أو مكانتها".
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
بهاء الحريري يواصل لقاءاته مع فاعليات اجتماعية ووطنية في بيروت
lebanon 24
21/09/2025 00:36:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: مستعدون لدمج الهوية الرقمية للفلسطينيين ضمن خطة وطنية شاملة
lebanon 24
21/09/2025 00:36:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار ناقش التحديات التربوية والاقتصادية مع وفود بيروتية
lebanon 24
21/09/2025 00:36:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول وزير الداخلية أحمد الحجار إلى مقر فوج إطفاء مدينة بيروت في الكرنتينا
lebanon 24
21/09/2025 00:36:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

وزارة الداخلية

وزير الداخلية

السيد حسن

عيتاني

الحجار

النقاش

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:03 | 2025-09-20
15:55 | 2025-09-20
15:44 | 2025-09-20
15:21 | 2025-09-20
15:13 | 2025-09-20
15:08 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24