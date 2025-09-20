27
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
28
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
فاعليات بيروتية تزور الحجار.. تأكيد على هوية بيروت الوطنية
Lebanon 24
20-09-2025
|
12:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
وزير الداخلية
العميد أحمد
الحجار
، وفدًا من فاعليات
بيروت
، وجرى بحث في مختلف الشؤون البيروتية بالإضافة الى الانتخابات النيابية المقبلة وما تتطلبه من إجراءات لضمان نزاهتها.
Advertisement
وتناول
النقاش
أيضاً مطالب بيروت الإنمائية والخدماتية، ولا سيما ما يتعلق بتحسين أوضاع البنى التحتية، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم المبادرات التي تحفظ خصوصية المدينة وهويتها الوطنية. كما تطرّق المجتمعون إلى موضوع إضاءة صخرة الروشة، مؤكدين ضرورة الحفاظ عليه "بعيداً عن أي توظيف سياسي أو فئوي، وجعله مساحة جامعة تعبّر عن وحدة العاصمة وأهلها".
ضمّ الوفد المحامي محمد يموت، المحامي محمد عيد شهاب، المحامي حسن شعار، المختار عبد الباسط
عيتاني
، المختار
رمضان
غلاييني ، المختار وسام الصانع،
السيد حسن
عيتاني، السيد أحمد عيتاني، السيد محمد جانا، السيد إبراهيم كلش، والسيد محمد
الكردي
.
وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لجهود
وزارة الداخلية
في ترسيخ سلطة القانون، مؤكدين تمسّك أبناء بيروت بالدولة ومؤسساتها، ورفضهم "لأي ممارسات من شأنها أن تمسّ بهيبة العاصمة أو مكانتها".
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
بهاء الحريري يواصل لقاءاته مع فاعليات اجتماعية ووطنية في بيروت
Lebanon 24
بهاء الحريري يواصل لقاءاته مع فاعليات اجتماعية ووطنية في بيروت
21/09/2025 00:36:15
21/09/2025 00:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار: مستعدون لدمج الهوية الرقمية للفلسطينيين ضمن خطة وطنية شاملة
Lebanon 24
الحجار: مستعدون لدمج الهوية الرقمية للفلسطينيين ضمن خطة وطنية شاملة
21/09/2025 00:36:15
21/09/2025 00:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار ناقش التحديات التربوية والاقتصادية مع وفود بيروتية
Lebanon 24
الحجار ناقش التحديات التربوية والاقتصادية مع وفود بيروتية
21/09/2025 00:36:15
21/09/2025 00:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول وزير الداخلية أحمد الحجار إلى مقر فوج إطفاء مدينة بيروت في الكرنتينا
Lebanon 24
وصول وزير الداخلية أحمد الحجار إلى مقر فوج إطفاء مدينة بيروت في الكرنتينا
21/09/2025 00:36:15
21/09/2025 00:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الوطنية
وزارة الداخلية
وزير الداخلية
السيد حسن
عيتاني
الحجار
النقاش
بيروت
تابع
قد يعجبك أيضاً
الراعي: مسألة سلاح "حزب الله" مرتبطة مباشرة بانسحاب إسرائيل
Lebanon 24
الراعي: مسألة سلاح "حزب الله" مرتبطة مباشرة بانسحاب إسرائيل
16:03 | 2025-09-20
20/09/2025 04:03:36
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك الراعي يدشّن دير مار شربل الجديد في فرنسا: فُلكُ صلاة ونبعُ سلام (صور)
Lebanon 24
البطريرك الراعي يدشّن دير مار شربل الجديد في فرنسا: فُلكُ صلاة ونبعُ سلام (صور)
15:55 | 2025-09-20
20/09/2025 03:55:40
Lebanon 24
Lebanon 24
كانا يمارسان رياضة المشي… حادث يودي بحياة شابين لبنانيين
Lebanon 24
كانا يمارسان رياضة المشي… حادث يودي بحياة شابين لبنانيين
15:44 | 2025-09-20
20/09/2025 03:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. أطلق النار على أقاربه وهرب
Lebanon 24
في لبنان.. أطلق النار على أقاربه وهرب
15:21 | 2025-09-20
20/09/2025 03:21:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أيوب: "لدى الحزب ازدواجية وبحاول كسب الوقت"
Lebanon 24
أيوب: "لدى الحزب ازدواجية وبحاول كسب الوقت"
15:13 | 2025-09-20
20/09/2025 03:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)
00:24 | 2025-09-20
20/09/2025 12:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته
Lebanon 24
حادثة تهز الشوف.. العثور على مؤهل في الجمارك جثة داخل سيارته
02:12 | 2025-09-20
20/09/2025 02:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة.. هذا ما حصل صباحاً في منطقة الرابية
Lebanon 24
حادثة مروعة.. هذا ما حصل صباحاً في منطقة الرابية
02:47 | 2025-09-20
20/09/2025 02:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
12:00 | 2025-09-20
20/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
Lebanon 24
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
16:08 | 2025-09-20
20/09/2025 04:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:03 | 2025-09-20
الراعي: مسألة سلاح "حزب الله" مرتبطة مباشرة بانسحاب إسرائيل
15:55 | 2025-09-20
البطريرك الراعي يدشّن دير مار شربل الجديد في فرنسا: فُلكُ صلاة ونبعُ سلام (صور)
15:44 | 2025-09-20
كانا يمارسان رياضة المشي… حادث يودي بحياة شابين لبنانيين
15:21 | 2025-09-20
في لبنان.. أطلق النار على أقاربه وهرب
15:13 | 2025-09-20
أيوب: "لدى الحزب ازدواجية وبحاول كسب الوقت"
15:08 | 2025-09-20
بالفيديو: كسوف للشمس.. هكذا تشاهدونه مباشرة
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
21/09/2025 00:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
21/09/2025 00:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
21/09/2025 00:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24