"نجرؤ ليبقى لبنان".. قداس لإحياء ذكرى شهداء القوات

أحياء لذكرى شهدائها، أقامت " " في منطقتي وحاصبيا قداسًا في كنيسة مار جرجس – القليعة، تحت شعار "نجرؤ ليبقى "، رعاه "القوات" ممثلا بالمنسق شربل القلعاني، وترأسه الأب بيار بمشاركة كل من الأب أنطونيوس فرح، الأب حنا الخوري، والأب فيليب العقلة.حضر القدّاس عدد من المركزي في "القوات"، إلى جانب رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات وأهالي من المنطقة ومحازبين.وألقى الراعي عظة قال فيها "إنّ ما سقطوا إلا دفاعاً عن لبنان، سيادته وشرعيته، لا من أجل الفساد أو المصالح. استُشهدوا على طريق الأمانة، لأنهم آمنوا بالمستقبل، وحملوا في قلوبهم ذخيرة من البطولة والعطاء التي علمتنا أنّ لبنان أكبر من كل شيء".وتمنى "أن يبقى هذا القداس عنوانًا لتعزيز الوحدة والتمسّك بالأرض والهوية، وأن تكون ذكرى الشهداء مصدر إلهام لكل من يعمل من أجل لبنان ينمو ويزدهر".