لبنان

"نجرؤ ليبقى لبنان".. قداس لإحياء ذكرى شهداء القوات

Lebanon 24
20-09-2025 | 13:08
Doc-P-1419484-638939959226071847.png
Doc-P-1419484-638939959226071847.png photos 0
أحياء لذكرى شهدائها، أقامت "القوات اللبنانية" في منطقتي مرجعيون وحاصبيا قداسًا في كنيسة مار جرجس – القليعة، تحت شعار "نجرؤ ليبقى لبنان"، رعاه رئيس حزب "القوات" سمير جعجع ممثلا بالمنسق شربل القلعاني، وترأسه الأب بيار الراعي بمشاركة كل من الأب أنطونيوس فرح، الأب حنا الخوري، والأب فيليب العقلة.
حضر القدّاس عدد من أعضاء المجلس المركزي في "القوات"، إلى جانب رؤساء بلديات ومخاتير  وفاعليات وأهالي من المنطقة ومحازبين.  

وألقى الراعي عظة قال فيها "إنّ الشهداء ما سقطوا إلا دفاعاً عن لبنان، سيادته وشرعيته، لا من أجل الفساد أو المصالح.  استُشهدوا على طريق الأمانة، لأنهم آمنوا بالمستقبل، وحملوا في قلوبهم ذخيرة من البطولة والعطاء التي علمتنا أنّ لبنان أكبر من كل شيء".

وتمنى "أن يبقى هذا القداس عنوانًا لتعزيز الوحدة والتمسّك بالأرض والهوية، وأن تكون ذكرى الشهداء مصدر إلهام لكل من يعمل من أجل لبنان ينمو ويزدهر".
 
(الوكالة الوطنية)
