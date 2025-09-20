Advertisement

لبنان

احتفال في الهرمل.. إصدار ديواني شعر

Lebanon 24
20-09-2025 | 13:17
A-
A+
Doc-P-1419485-638939962409204030.png
Doc-P-1419485-638939962409204030.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت الدار العربية للعلوم ومنتدى شاعر الكورة الخضراء ديواني شعر للشاعرين نزار دندش وبسام موسى، واحتفلت بالإصدار بحفل حضره رئيس بلدية الهرمل علي طه ورئيس المجلس الثقافي للبقاع الشمالي عبد الناصر سكرية وعدد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والتربوية.
Advertisement

بداء الاحتفال بالنشيد الوطني وتوالت كلمات من وحي المناسبة لكل من طه وسكرية وسعاد بليبل عن "بيت المعلم" في الهرمل.

وقدمت الاديبة ميراي شحادة قراءة من ديوان "اركض ورائي" لموسى وبعض الابيات الشعرية من ديوانه. وقدمت الشاعرة يسرى بيطار قراءة من ديوان "ارواح الهمت روحي" لدندش وبعض الأبيات الشعرية من ديوانه.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
سلامة وهولاند اجتمعا على هامش احتفال الصحيفة
lebanon 24
21/09/2025 00:36:36 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل وتيمور جنبلاط في احتفال العرفان المركزي: ضمانتنا الهوية العربية والاسلامية
lebanon 24
21/09/2025 00:36:36 Lebanon 24 Lebanon 24
في كفرصغاب.. احتفال بسيامة الكاهن الجديد كميليو مخايل
lebanon 24
21/09/2025 00:36:36 Lebanon 24 Lebanon 24
لا إحتفال هذا العام لـ"أمل"
lebanon 24
21/09/2025 00:36:36 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

متفرقات

أفراح ومناسبات

الوكالة الوطنية

المجلس الثقافي

عبد الناصر

التربوي

الشمالي

علي طه

الكورة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:03 | 2025-09-20
15:55 | 2025-09-20
15:44 | 2025-09-20
15:21 | 2025-09-20
15:13 | 2025-09-20
15:08 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24