احتفال في الهرمل.. إصدار ديواني شعر

Advertisement

أصدرت الدار العربية للعلوم ومنتدى شاعر الخضراء ديواني شعر للشاعرين دندش وبسام موسى، واحتفلت بالإصدار بحفل حضره رئيس بلدية ورئيس للبقاع سكرية وعدد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والتربوية.بداء الاحتفال بالنشيد الوطني وتوالت كلمات من وحي المناسبة لكل من طه وسكرية وسعاد بليبل عن "بيت المعلم" في الهرمل.وقدمت الاديبة شحادة قراءة من "اركض ورائي" لموسى وبعض الابيات الشعرية من ديوانه. وقدمت الشاعرة يسرى قراءة من ديوان "ارواح الهمت روحي" لدندش وبعض الأبيات الشعرية من ديوانه.