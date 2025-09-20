27
لبنان
احتفال في الهرمل.. إصدار ديواني شعر
Lebanon 24
20-09-2025
|
13:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت الدار العربية للعلوم ومنتدى شاعر
الكورة
الخضراء ديواني شعر للشاعرين
نزار
دندش وبسام موسى، واحتفلت بالإصدار بحفل حضره رئيس بلدية
الهرمل
علي طه
ورئيس
المجلس الثقافي
للبقاع
الشمالي
عبد الناصر
سكرية وعدد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والتربوية.
بداء الاحتفال بالنشيد الوطني وتوالت كلمات من وحي المناسبة لكل من طه وسكرية وسعاد بليبل عن "بيت المعلم" في الهرمل.
وقدمت الاديبة
ميراي
شحادة قراءة من
ديوان
"اركض ورائي" لموسى وبعض الابيات الشعرية من ديوانه. وقدمت الشاعرة يسرى
بيطار
قراءة من ديوان "ارواح الهمت روحي" لدندش وبعض الأبيات الشعرية من ديوانه.
(الوكالة الوطنية)
