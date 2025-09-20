Advertisement

لبنان

على هذه الطرقات.. تدابير سير غدًا في بيروت

Lebanon 24
20-09-2025
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلي أنّه اعتبارًا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 17.00 من تاريخ 21-9-2025 سيقام "سباق السرعة الرابع" في بيروت، على خطّ السير الممتدّ بين تقاطع جورج حدّاد – محطّة شارل الحلو، وتمثال المغترب".
وطلبت من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24