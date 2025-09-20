على هذه الطرقات.. تدابير سير غدًا في بيروت

Advertisement

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلي أنّه اعتبارًا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 17.00 من تاريخ 21-9-2025 سيقام "سباق السرعة الرابع" في ، على خطّ السير الممتدّ بين تقاطع حدّاد – محطّة ، وتمثال المغترب".وطلبت من المواطنين أخذ والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.