لبنان

يزبك: "الحزب" فاقد للوزن والتوازن

Lebanon 24
20-09-2025 | 13:48
بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمجزرة "البايجرز"،غرّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك عبر منصة "إكس" فكتب:
 
"في العشرة الأواخر من ايلول وفي ذكرى السنة على مجزرة البايجر واغتيال الأمينَين العامين ووسط الدمار الشامل الناجم عن حرب الإسناد الميمونة، وفيما العمل جار على اقناعه بتسليم السلاح ليَسلم لبنان، دعا رئيس دويلة حزب الله المملكة العربية السعودية الى فتح صفحة جديدة مع المقاومة، واستدعى الدولة اللبنانية الى الانضمام الى محور الدمار الشامل. بلغ الحزب مرحلة متقدمة جداً من الانفصال عن الواقع فهو فاقد الوزن والتوازن وغير قادر على الحرب وغير قابل للسلم، بينما المطلوب منه واحد ان يسلّم سلاحه ويهدأ طالما الفرصة متاحة".
