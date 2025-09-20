يزبك: "الحزب" فاقد للوزن والتوازن

بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمجزرة "البايجرز"،غرّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك عبر منصة "إكس" فكتب:

Advertisement

"في العشرة الأواخر من ايلول وفي ذكرى السنة على مجزرة البايجر واغتيال الأمينَين العامين ووسط الدمار الشامل الناجم عن حرب الإسناد الميمونة، وفيما العمل جار على اقناعه بتسليم السلاح ليَسلم ، دعا رئيس دويلة الى فتح صفحة جديدة مع ، واستدعى الى الانضمام الى محور الدمار الشامل. بلغ الحزب مرحلة متقدمة جداً من الانفصال عن الواقع فهو فاقد الوزن والتوازن وغير قادر على الحرب وغير قابل للسلم، بينما المطلوب منه واحد ان يسلّم سلاحه ويهدأ طالما الفرصة متاحة".