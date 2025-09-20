جنوبًا.. رمي قنابل إسرائيلية وتحرّك للطائرات الحربية

Advertisement

أفادت مندوبة " " عن أنّ الجيش استهدف أطراف بلدة راميا بعدد من القنابل.وحسب المعلومات، فقد تم رصد تحركات للطيران الحربي الإسرائيلي و المسيّر فوق الجنوب.