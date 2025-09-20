Advertisement

لبنان

جنوبًا.. رمي قنابل إسرائيلية وتحرّك للطائرات الحربية

Lebanon 24
20-09-2025 | 13:46
A-
A+
Doc-P-1419494-638939982010994639.png
Doc-P-1419494-638939982010994639.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان24" عن أنّ الجيش الإسرائيلي استهدف أطراف بلدة راميا بعدد من القنابل.
Advertisement

وحسب المعلومات، فقد تم رصد تحركات للطيران الحربي الإسرائيلي و المسيّر فوق الجنوب.
مواضيع ذات صلة
تعبئة الغاز في لبنان: قنابل موقوتة خارج الرقابة وتحرك سريع مطلوب
lebanon 24
21/09/2025 00:36:56 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرات حربية إسرائيلية تحلق فوق البقاع الغربي شرقي لبنان (الحدث)
lebanon 24
21/09/2025 00:36:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تحليق طائرات حربيّة إسرائيليّة بكثافة في أجواء البقاع
lebanon 24
21/09/2025 00:36:56 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف مدفعي إسرائيلي على حي التفاح بالتزامن مع تحليق منخفض لطائرات حربية في أجواء مدينة غزة
lebanon 24
21/09/2025 00:36:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

لبنان24

لبنان

طراف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:03 | 2025-09-20
15:55 | 2025-09-20
15:44 | 2025-09-20
15:21 | 2025-09-20
15:13 | 2025-09-20
15:08 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24