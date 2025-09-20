Advertisement

لبنان

"تغييرات" داخل "حزب الله"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
20-09-2025 | 13:56
A-
A+
Doc-P-1419499-638939986691678278.png
Doc-P-1419499-638939986691678278.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهد إعلام "حزب الله" تغييرات وتبديلات جديدة أفضت إلى "استبعاد" عناصر بارزة كانت تشكل صلة وصلٍ مع الإعلاميين، ما يثير تساؤلات عن الأسباب.
Advertisement
وتبين أن هناك "طاقماً جديداً" تم اختياره لمواكبة "إعلام حزب الله"، وسط حديث عن تعرّض أشخاص سابقين لـ"مضايقات" عملية.
ومؤخراً، تبلغ إعلاميون وصحافيون بطرق التواصل الجديدة مع "حزب الله" إعلامياً لاعتمادها بشكل مباشر.
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
تغييرات داخل قناة "فضائية" في لبنان
lebanon 24
21/09/2025 00:37:02 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا اللقاء لم ينجح في تغيير موقف "حزب الله"
lebanon 24
21/09/2025 00:37:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
lebanon 24
21/09/2025 00:37:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"القوات" لنعيم قاسم: لولا "حزب الله" لما دخلت إسرائيل الى لبنان
lebanon 24
21/09/2025 00:37:02 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

حزب الله

تيار

ارزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:03 | 2025-09-20
15:55 | 2025-09-20
15:44 | 2025-09-20
15:21 | 2025-09-20
15:13 | 2025-09-20
15:08 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24