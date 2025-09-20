"تغييرات" داخل "حزب الله"

Advertisement

شهد إعلام " " تغييرات وتبديلات جديدة أفضت إلى "استبعاد" عناصر بارزة كانت تشكل صلة وصلٍ مع الإعلاميين، ما يثير تساؤلات عن الأسباب.وتبين أن هناك "طاقماً جديداً" تم اختياره لمواكبة "إعلام حزب الله"، وسط حديث عن تعرّض أشخاص سابقين لـ"مضايقات" عملية.ومؤخراً، تبلغ إعلاميون وصحافيون بطرق التواصل الجديدة مع "حزب الله" إعلامياً لاعتمادها بشكل مباشر.