Advertisement

لبنان

بالفيديو.. لحظة استهداف عنصر في "حزب الله" في أرنون

Lebanon 24
20-09-2025 | 14:28
A-
A+
Doc-P-1419509-638940006817565099.png
Doc-P-1419509-638940006817565099.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشر المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف عنصر في أرنون، اليوم السبت.

وزعم أدرعي أن المستهدف كان ضالعًا بمحاولات جمع معلومات استخباراتية عن قوات الجيش الإسرائيلي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تنشر فيديو للحظة إستهداف مسؤول في "حزب الله"
lebanon 24
21/09/2025 00:37:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهداف عنصر من حزب الله بغارة على عيتا الشعب
lebanon 24
21/09/2025 00:37:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الانفجار المؤجَّل: تطويق "حزب الله" يسرّع لحظة المواجهة
lebanon 24
21/09/2025 00:37:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" أمام لحظة الحسم: هل سيقاتل؟ ومَن ومتى؟
lebanon 24
21/09/2025 00:37:16 Lebanon 24 Lebanon 24

افيخاي ادرعي

جنوب لبنان

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

افيخاي

لبنان

ادرعي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:03 | 2025-09-20
15:55 | 2025-09-20
15:44 | 2025-09-20
15:21 | 2025-09-20
15:13 | 2025-09-20
15:08 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24