بالفيديو.. لحظة استهداف عنصر في "حزب الله" في أرنون

#عاجل 🔸 جيش الدفاع قضى على أحد عناصر الإرهابي والذي كان ضالعًا بمحاولات جمع معلومات استخباراتية عن قوات جيش الدفاع



🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم (السبت) في منطقة أرنون في وقضى على أحد عناصر حزب الله الإرهابي.



🔸وكان العنصر الإرهابي انشغل بمحاولات جمع… pic.twitter.com/TW8MXdRXun