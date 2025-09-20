Advertisement

لبنان

في عكار.. تكريم 18 حافظًا للقرآن

Lebanon 24
20-09-2025 | 14:39
A-
A+
Doc-P-1419511-638940011924321983.png
Doc-P-1419511-638940011924321983.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقيم احتفال تكريمي لـ18 حافظًا للقرآن الكريم كاملًا، بينهم حافظ مجاز بالسند المتصل إلى رسول الله، وتكريم طلاب الدورة الصيفية، وأقام الاحتفال مركز دار الأرقم في بلدة القرنة - عكار ومجلس مراكز تحفيظ القرآن الكريم والعمل الخيري وذلك في ساحة بلدية القرنة.
Advertisement

حضر الاحتفال مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا، رئيس بلدية القرنة نضال زكريا، عميد جامعة ulf أحمد الرافعي وشخصيات بلدية وتربوية ومشايخ ومخاتير البلدة وحشد من الأهالي.

في كلمته أكد المفتي أنّ "هذا اللقاء يُجسد معاني العزة والبركة، إذ نحتفي بثلة مباركة من حفظة كتاب الله"، شاكرًا القائمين على المركز والداعمين لمسيرته. ولفت إلى أنّ "حفظ القرآن لا يشغل عن الدراسة الأكاديمية، بل يقوّم اللسان ويقوي الذاكرة ويهذب السلوك".

وحذّر المفتي من هجر القرآن الكريم، مؤكدًا أن "البيت الذي يُهجر فيه القرآن يُصاب أهله بالضيق"، داعيًا الأهالي إلى "تشجيع أولادهم على الحفظ بدل الانشغال عنهم بمشاغل الدنيا". وقال: "فرق كبير بين من جعل القرآن أنيسه وجليسه، وبين من اتخذ الهاتف جليسًا ينام عليه".

كما توجّه إلى الحفاظ قائلاً: "أنتم سياج الأمة وحصنها، وأنتم أملها".

وأشار إلى "معاناة أهل غزة وصبرهم، الذين يواجهون الآليات بإيمان راسخ وثبات لا يتزعزع".

وتخلل الاحتفال عرض مسرحي هادف للطلاب، وفي الختام جرى تكريم الحفّاظ وتكريم عدد من الشخصات بدروع تقديرية.
 
(الوكالة الوطنية)

 
مواضيع ذات صلة
البطريرك ميناسيان خلال عشاء تكريمي للصحافة اللبنانية: للحفاظ على الوحدة بين جميع اللبنانيين
lebanon 24
21/09/2025 00:37:23 Lebanon 24 Lebanon 24
في ظروف "غامضة".. العثور على جثة ابن الـ 18 عاماً مُصابة بطلق ناري في عكار العتيقة
lebanon 24
21/09/2025 00:37:23 Lebanon 24 Lebanon 24
في سيدني.. تكريم للإعلامية شادية الحاج
lebanon 24
21/09/2025 00:37:23 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي في تكريم المفتي دريان: المرجعية لحمل السلاح هي الدولة والجيش
lebanon 24
21/09/2025 00:37:23 Lebanon 24 Lebanon 24

زيد محمد بكار زكريا

محمد بكار زكريا

الوكالة الوطنية

زيد محمد بكار

القرآن الكريم

أكاديمية

الكريم

محمد ب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:03 | 2025-09-20
15:55 | 2025-09-20
15:44 | 2025-09-20
15:21 | 2025-09-20
15:13 | 2025-09-20
15:08 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24