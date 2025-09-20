في عكار.. تكريم 18 حافظًا للقرآن

Advertisement

أقيم احتفال تكريمي لـ18 حافظًا للقرآن كاملًا، بينهم حافظ مجاز بالسند المتصل إلى الله، وتكريم طلاب الصيفية، وأقام الاحتفال مركز دار الأرقم في بلدة القرنة - ومجلس مراكز تحفيظ والعمل الخيري وذلك في ساحة بلدية القرنة.حضر الاحتفال مفتي عكار الشيخ ، رئيس بلدية القرنة نضال زكريا، عميد جامعة ulf أحمد الرافعي وشخصيات بلدية وتربوية ومشايخ ومخاتير البلدة وحشد من الأهالي.في كلمته أكد المفتي أنّ "هذا اللقاء يُجسد معاني العزة والبركة، إذ نحتفي بثلة مباركة من حفظة كتاب الله"، شاكرًا القائمين على المركز والداعمين لمسيرته. ولفت إلى أنّ "حفظ القرآن لا يشغل عن الدراسة الأكاديمية، بل يقوّم اللسان ويقوي الذاكرة ويهذب السلوك".وحذّر المفتي من هجر القرآن الكريم، مؤكدًا أن "البيت الذي يُهجر فيه القرآن يُصاب أهله بالضيق"، داعيًا الأهالي إلى "تشجيع أولادهم على الحفظ بدل الانشغال عنهم بمشاغل الدنيا". وقال: "فرق كبير بين من جعل القرآن أنيسه وجليسه، وبين من اتخذ الهاتف جليسًا ينام عليه".كما توجّه إلى الحفاظ قائلاً: "أنتم سياج الأمة وحصنها، وأنتم أملها".وأشار إلى "معاناة أهل غزة وصبرهم، الذين يواجهون الآليات بإيمان راسخ وثبات لا يتزعزع".وتخلل الاحتفال عرض مسرحي هادف للطلاب، وفي الختام جرى تكريم الحفّاظ وتكريم عدد من الشخصات بدروع تقديرية.