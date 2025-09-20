في لبنان.. أطلق النار على أقاربه وهرب

أقدم المدعو "م.ل" على إطلاق أعيرة نارية من سلاح حربي باتجاه أقاربه في بلدة كفر ملكة ، ما أدى إلى إصابة شخصين عن طريق الخطأ هما "خ. م." و "م. ل" الملقب بـ " ".

Advertisement

وقد جرى نقل المصابين على وجه السرعة إلى في لتلقي العلاج.



في المقابل، لاذ مطلق النار بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما أفادت مصادر أن المدعو "م. ل" مطلوب للقضاء بجرم إطلاق نار في حوادث سابقة.