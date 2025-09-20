Advertisement

لبنان

في لبنان.. أطلق النار على أقاربه وهرب

Lebanon 24
20-09-2025 | 15:21
A-
A+
Doc-P-1419526-638940038373656243.png
Doc-P-1419526-638940038373656243.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقدم المدعو "م.ل" على إطلاق أعيرة نارية من سلاح حربي باتجاه أقاربه في بلدة كفر ملكة سهل عكار، ما أدى إلى إصابة شخصين عن طريق الخطأ هما "خ. م." و "م. ل"  الملقب بـ "أبو زيدان".
Advertisement
وقد جرى نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستشفى الخير في المنية لتلقي العلاج.

في المقابل، لاذ مطلق النار بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما أفادت مصادر أن المدعو "م. ل" مطلوب للقضاء بجرم إطلاق نار في حوادث سابقة.
مواضيع ذات صلة
أطلق النار على سيارته وهرب.. هذا ما حصل في ضبيه
lebanon 24
21/09/2025 00:36:16 Lebanon 24 Lebanon 24
في دولة قريبة من لبنان.. إصابات بسبب إطلاق النار إبتهاجاً بصدور نتائج الإمتحانات
lebanon 24
21/09/2025 00:36:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية ميس الجبل: لبنان وحده يلتزم بقرار وقف إطلاق النار
lebanon 24
21/09/2025 00:36:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي بحث مع السفيرة الأميركية الجهود الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان
lebanon 24
21/09/2025 00:36:16 Lebanon 24 Lebanon 24

مستشفى الخير

أبو زيدان

سهل عكار

أبو زيد

المنية

بو زيد

لبنان

زيدان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:03 | 2025-09-20
15:55 | 2025-09-20
15:44 | 2025-09-20
15:13 | 2025-09-20
15:08 | 2025-09-20
14:50 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24