لبنان

كانا يمارسان رياضة المشي… حادث يودي بحياة شابين لبنانيين

Lebanon 24
20-09-2025 | 15:44
فُجعت بلدة كوكبا والمنطقة اليوم بوفاة الشابين جوني إلياس القلعاني وطوني ملحم القلعاني إثر تعرّضهما لحادث سير مروّع أثناء ممارستهما رياضة المشي على جانب الطريق العام.
 
وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وفتحت تحقيقاً بالحادث، فيما عملت فرق الإسعاف على نقل الجثتين إلى أحد مستشفيات المنطقة.
