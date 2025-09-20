Advertisement

لبنان

الراعي: مسألة سلاح "حزب الله" مرتبطة مباشرة بانسحاب إسرائيل

Lebanon 24
20-09-2025 | 16:03
قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لـ"المشهد" إن مسألة سلاح "حزب الله" مرتبطة مباشرة بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وبأن يخفف الجيش الإسرائيلي عملياته في الجنوب.
وأضاف البطريرك: "لا خوف على المسيحيين في المشرق العربي طالما هم محميون بشفاعة مار شربل، الذي نفتتح مقره في باريس اليوم".

أتى ذلك، خلال افتتاح أول دير مخصص للقديس شربل في فرنسا في بلدة فيلير سور مارن اليوم السبت، بحضور البطريرك الراعي.
