إجتماع أساسيّ للجنة مراقبة وقف النار في الناقورة اليوم

تحمل زيارة الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس الى اليوم للمشاركة في اجتماع اللجنة الخماسية المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب والذي سيعقد اليوم في الناقورة دلالات لافتة حيث تضفي بُعداً سياسياً على اجتماعات اللجنة وتعزيز دورها بعدما واجهت صعوبات في انتظام عملها، في ظل إصرار على التحرك بشكل أحادي لـ"إزالة التهديدات" التي تراها قائمة، وكان آخرها شنّ غارات واسعة يوم الخميس الماضي استهدفت منازل جنوب نهر الليطاني وشماله.

وكتب ثائر عباس في "الشرق الاوسط" ان أورتاغوس لن تلتقي أياً من القيادات للمرة الثانية من بعد القرار الحكومي الأخير حول خطة سحب سلاح " " التي قدمها الجيش وأخذت بها الحكومة علماً. وفي حين فسرت مصادر لبنانية معنية بالملف هذه الخطوة بأنها تعبير عن عدم رضا أميركي على أداء الطبقة السياسية، تقول المصادر نفسها إن أتت بدورها إجابةً مسبقةً على الخطة اللبنانية التي سيحملها وفد إلى اجتماع لجنة المراقبة.



ويقول مسؤول لبناني رفيع إن إسرائيل تتصرف وفق "أجندتها الخاصة"، وهي لا تسير بالضرورة تزامناً مع الأجندة الأميركية التي يبدو واضحاً أنها "تُحاول الحفاظ على استقرار لبنان"، مشيراً إلى أن تعقيدات السياسة الداخلية الإسرائيلية "تنعكس على لبنان، لأنه من غير الجائز، وفق مفهوم رئيس وزراء إسرائيل ، اتخاذ خطوات تريح لبنان مثل الانسحاب من بعض النقاط، فيما هو يتحضر للانتخابات المقبلة".



وقالت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع إن الجانب اللبناني سيُحاول الحصول من هذا الاجتماع على مباركة عملية لخطة الجيش سحب السلاح من جنوب الليطاني، التي تتضمن، أساساً، ضرورة تجاوب إسرائيل بوقف الاعتداءات والانسحاب، ولو على مراحل لنجاح المرحلة الأولى، استعداداً للمرحلة الثانية التي تشمل مناطق شمال نهر الليطاني، كما تشمل إجراءات أخرى يتخذها الجيش اللبناني.



وأشارت المصادر إلى ترقب لما ستقوله الموفدة الأميركية في مستهل الاجتماع، الذي سيرسم مسار هذا الاجتماع، كون بلادها ترأس لجنة المراقبة، عادةً أن هذا الاجتماع "سيكون مفصلياً".



ويرى لبنان أن إسرائيل، باعتداءاتها، تتجاوز دور اللجنة، إذ يفترض أن تكتفي بتقديم بيانات حول الخروق من وجهة نظرها، ليقوم الجيش اللبناني بالتحقق منها وإزالة أي منشآت عسكرية قد يعثر عليها، لا أن تبادر إلى إطلاق الإنذارات وشنّ القصف.

يذكر ان لجنة مراقبة وقف اطلاق النار تضم لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة.

