لبنان يواجه تصعيداً اسرائيلياً مقلقاً "لادخال المنطقة في دوامة عنف جديدة"

لفت في الايام الاخيرة التصعيد في الجنوب، الذي يأخذ صورا مختلفة لتتجاوز ما درجت عليه الاعتداءات منذ وقف إطلاق النار قبل نحو 10 أشهر، بهدف توجيه رسائل في أكثر من اتجاه عشية انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكتبت" الديار": ضغوط عسكرية تمارسها على حيث شهدت الأيام الماضية تصاعدًا ملحوظًا في الاعتداءات على في خرقٍ فاضحٍ لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع العام الماضي. فقد شنّ جيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية منسقة استهدفت ما وصفه بـ«فرقة رضوان» التابعة لحزب الله، وهي وحدة عمليات خاصة من النخبة تُصر إسرائيل على أنها تسعى لإعادة بناء بنيتها التحتية في المنطقة الحدودية.

وبحسب مصادر عسكرية، هذه ليست مجرد حوادث عابرة، بل هي جزء من استراتيجية إسرائيلية طويلة الأمد تنفذها الدولة العبرية منذ وقف إطلاق النار في أواخر عام 2024. ويُعدّ هدف إسرائيل المعلن، أي منع من إعادة بناء قوته العسكرية على حدودها، ذريعة مكررة لا أسس عسكرية أو استخبارتية لها. وتضيف المصادر أن حجم الغارات الأخيرة يُشير إلى موقف إسرائيلي أكثر عدوانية. وبذلك، تعاود إسرائيل إدخال المنطقة في دوامة عنف جديدة هدفها الأساسي منع الاستقرار في الدول المجاورة لها.



وقالت مصادر نيابية لـ"الأنباء ": "يأتي التصعيد ليزيد الضغط على المسعى الإقليمي والدولي، سواء من خلال الحركة الديبلوماسية الداعمة للحكومة المتمسكة بتنفيذ قرارات بسط السيادة على كامل أراضيها، أو لجهة اجتماع لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار في حضور الموفدة الأميركية ، والمطالبة بتحريك الجمود في موضوع الانسحاب الإسرائيلي من المواقع المحتلة على الحدود، والتي تشكل حجر عثرة أمام استكمال إجراءاته للانتشار حتى الحدود الدولية. وهذا ما أكدت عليه قوات (اليونيفيل) في بيانها، أن الجيش قد انتشر في كل مناطق جنوب الليطاني، باستثناء المواقع الخمسة المحتلة. وذكرت ان استمرار هذا الاحتلال يعرقل تنفيذ كامل بنود الاتفاق".



وأضافت المصادر ان الجيش ينفذ خطته بشكل تدريجي في كل المناطق، وبعيدا من البيانات الإعلامية والمظاهر الميدانية. وكانت لافتة المداهمة التي نفذها في مخيم شاتيلا بالعاصمة، وهي الأولى داخل مخيم فلسطيني، الأمر الذي يعني ان خطة سحب السلاح الفلسطيني قد حققت الآمال المعلقة عليها لجهة ضرب أوكار الإرهاب والتهريب فيها.