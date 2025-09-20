Advertisement

لبنان

لبنان يواجه تصعيداً اسرائيلياً مقلقاً "لادخال المنطقة في دوامة عنف جديدة"

Lebanon 24
20-09-2025 | 23:08
A-
A+
Doc-P-1419554-638940318713641246.webp
Doc-P-1419554-638940318713641246.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لفت في الايام الاخيرة التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، الذي يأخذ صورا مختلفة لتتجاوز ما درجت عليه الاعتداءات منذ وقف إطلاق النار قبل نحو 10 أشهر، بهدف توجيه رسائل في أكثر من اتجاه عشية انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
Advertisement
وكتبت" الديار": ضغوط عسكرية تمارسها إسرائيل على لبنان حيث شهدت الأيام الماضية تصاعدًا ملحوظًا في الاعتداءات على جنوب لبنان في خرقٍ فاضحٍ لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع العام الماضي. فقد شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية منسقة استهدفت ما وصفه بـ«فرقة رضوان» التابعة لحزب الله، وهي وحدة عمليات خاصة من النخبة تُصر إسرائيل على أنها تسعى لإعادة بناء بنيتها التحتية في المنطقة الحدودية.
 
وبحسب مصادر عسكرية، هذه الغارات ليست مجرد حوادث عابرة، بل هي جزء من استراتيجية إسرائيلية طويلة الأمد تنفذها الدولة العبرية منذ وقف إطلاق النار في أواخر عام 2024. ويُعدّ هدف إسرائيل المعلن، أي منع حزب الله من إعادة بناء قوته العسكرية على حدودها، ذريعة مكررة لا أسس عسكرية أو استخبارتية لها. وتضيف المصادر أن حجم الغارات الأخيرة يُشير إلى موقف إسرائيلي أكثر عدوانية. وبذلك، تعاود إسرائيل إدخال المنطقة في دوامة عنف جديدة هدفها الأساسي منع الاستقرار في الدول المجاورة لها.

وقالت مصادر نيابية لـ"الأنباء الكويتية": "يأتي التصعيد ليزيد الضغط على المسعى الإقليمي والدولي، سواء من خلال الحركة الديبلوماسية الداعمة للحكومة اللبنانية المتمسكة بتنفيذ قرارات بسط السيادة على كامل أراضيها، أو لجهة اجتماع لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار في حضور الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، والمطالبة بتحريك الجمود في موضوع الانسحاب الإسرائيلي من المواقع المحتلة على الحدود، والتي تشكل حجر عثرة أمام استكمال الجيش اللبناني إجراءاته للانتشار حتى الحدود الدولية. وهذا ما أكدت عليه قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) في بيانها، أن الجيش قد انتشر في كل مناطق جنوب الليطاني، باستثناء المواقع الخمسة المحتلة. وذكرت ان استمرار هذا الاحتلال يعرقل تنفيذ كامل بنود الاتفاق".

وأضافت المصادر ان الجيش ينفذ خطته بشكل تدريجي في كل المناطق، وبعيدا من البيانات الإعلامية والمظاهر الميدانية. وكانت لافتة المداهمة التي نفذها في مخيم شاتيلا بالعاصمة، وهي الأولى داخل مخيم فلسطيني، الأمر الذي يعني ان خطة سحب السلاح الفلسطيني قد حققت الآمال المعلقة عليها لجهة ضرب أوكار الإرهاب والتهريب فيها.
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": غارات إسرائيلية جديدة على منطقة علي الطاهر في جنوب لبنان
lebanon 24
21/09/2025 11:54:38 Lebanon 24 Lebanon 24
باريس تصف "عنف المستوطنين" الإسرائيليين في الضفة الغربية بأنها "أعمال إرهابية"
lebanon 24
21/09/2025 11:54:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب روسيا: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة هو موجة جديدة من التصعيد في المنطقة
lebanon 24
21/09/2025 11:54:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب روسيا: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة هو موجة جديدة من التصعيد في المنطقة
lebanon 24
21/09/2025 11:54:38 Lebanon 24 Lebanon 24

مورغان أورتاغوس

الجيش اللبناني

الأمم المتحدة

جنوب لبنان

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الكويتية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:12 | 2025-09-21
04:34 | 2025-09-21
04:24 | 2025-09-21
04:00 | 2025-09-21
03:47 | 2025-09-21
03:42 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24