31
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
33
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الخلاف يتجدد بين اللاجئين الفلسطينيين و "الأونروا"
Lebanon 24
20-09-2025
|
23:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتوالى تبادل الاتهامات بين وكالة "الأونروا" والقوى الممثلة للاجئين
الفلسطينيين
في
لبنان
، بعد احتجاب لبعض الوقت.
Advertisement
وكتب
ابراهيم
بيرم في "النهار": إن تهمة تقليص الوكالة للخدمات والتقديمات التي اعتادت الأونروا توفيرها للاجئين وخصوصاً في مجالات الصحة والتعليم والمساعدات، منذ انشائها كمنظمة دولية متخصصة بعد نكبة عام1948هي التهمة الدائمة من جانب تلك القوى، وهي تهمة تطاولت في الآونة الأخيرة وتضخمت بعدما بدأت تلك القوى تعبر عن خشيتها الجدية من أن تكون الوكالة تنفذ بإيحاءات خارجية وتحديداً أميركية وإسرائيلية سياسة تفضي في نهاية المطاف إلى إنهاء الوكالة وتصفيتها وهي التي اعتبرت دوما شاهداً دولياً على قضية اللاجئين لضمان حق عودتهم يوما ما .
ولكن الوكالة تصر دوماً على نفي تلك التهمة وتحرص دوماً على تقديم كشوفات وإثباتات تؤكد أنها ما انفكت تؤمن الرعاية الصحية الاولية للاجئين مجاناً من خلال 24 مركزاً صحياً منتشرة في كل المناطق
اللبنانية
، كما أن خدمات الرعاية الصحية تشمل أيضاً الأنشطة المدعومة عبر 32 مستشفى تتعاقد معها الوكالة حيث تشارك الوكالة المريض في دفع فاتورة الاستشفاء .
وتشير الوكالة أيضاً إلى أنها تستعد في هذه الأيام لفتح أبواب المدارس التابعة لها لاستقبال أكثر من 32 ألف طالب وطالبة بحلول الأول من الشهر المقبل .والوكالة في كل ذلك تتحدى أوضاعها المالية الصعبة وهي تبذل جهوداً استثنائية للحصول على التمويل اللازم لضمان استمرار تقديماتها المعتادة كافة.
غير أن للجهات
الفلسطينية
المعنية المكلفة بمتابعة ملف العلاقة مع الوكالة رأياً مغايراً، إذ تتحدث عن تسجيل احتجاجات جديدة في معظم المخيمات ضد "تراجع تقديمات الوكالة "وتقليص خدماتها وأوضحت تلك الجهات أن الاحتجاجات شملت مخيم نهر البارد والبداوي في
الشمال
وبرج
الشمالي
وعين الحلوة في الجنوب، وقد عبرت عن نفسها باعتصامات وإغلاق مقار تابعة للوكالة، وكانت ذروة التصعيد لهذه التحركات الاحتجاجية في إغلاق لاجئين أبواب المقر
الرئيسي
للوكالة في
بيروت
ومنعوا الموظفين من الدخول إليه.
ويتهم المسؤول عن ملف العمل الشعبي في حركة "
حماس
" في لبنان رأفت مرة الوكالة بأنها تنتهج سياسة عدوانية ضد مصالح اللاجئين. وخلص "نحن في هذا الإطار ندعو إلى تفاهم فلسطيني – فلسطيني ثم تفاهم فلسطيني – لبناني يسند رغبتنا في المحافظة على الوكالة ودورها وتطوير أدائها وتحسين خدماتها".
مواضيع ذات صلة
الحجار بحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين مع دمشقية وكلاوس
Lebanon 24
الحجار بحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين مع دمشقية وكلاوس
21/09/2025 11:55:11
21/09/2025 11:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الجديد بين "مايكروسوفت" و "Open AI"؟
Lebanon 24
ما الجديد بين "مايكروسوفت" و "Open AI"؟
21/09/2025 11:55:11
21/09/2025 11:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول فلسطيني لـ"الحدث": حماس تتفاوض اليوم على المساعدات وليس على القدس أو قضية اللاجئين
Lebanon 24
مسؤول فلسطيني لـ"الحدث": حماس تتفاوض اليوم على المساعدات وليس على القدس أو قضية اللاجئين
21/09/2025 11:55:11
21/09/2025 11:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تجدّد الإشتباكات بين الجيش ومطلوبين في حيّ الشراونة في بعلبك
Lebanon 24
"لبنان 24": تجدّد الإشتباكات بين الجيش ومطلوبين في حيّ الشراونة في بعلبك
21/09/2025 11:55:11
21/09/2025 11:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الفلسطينيين
الفلسطينية
اللبنانية
إسرائيل
ابراهيم
الرئيسي
الشمالي
بيروت
تابع
قد يعجبك أيضاً
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
رياح وانخفاض في الحرارة.. هكذا سيكون "طقس لبنان"
Lebanon 24
رياح وانخفاض في الحرارة.. هكذا سيكون "طقس لبنان"
04:34 | 2025-09-21
21/09/2025 04:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قداس ومسيرة لمناسبة ذكرى إقامة تمثال سيدة بعلبك
Lebanon 24
قداس ومسيرة لمناسبة ذكرى إقامة تمثال سيدة بعلبك
04:24 | 2025-09-21
21/09/2025 04:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
04:00 | 2025-09-21
21/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "الصيد البري".. تعميمٌ من "الداخلية" و "الزراعة"
Lebanon 24
بشأن "الصيد البري".. تعميمٌ من "الداخلية" و "الزراعة"
03:47 | 2025-09-21
21/09/2025 03:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
Lebanon 24
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
16:08 | 2025-09-20
20/09/2025 04:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
12:00 | 2025-09-20
20/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة جديدة في الـ"أم تي في": اليوم أبدأ خطوة جديدة في حياتي
Lebanon 24
مُذيعة جديدة في الـ"أم تي في": اليوم أبدأ خطوة جديدة في حياتي
08:06 | 2025-09-20
20/09/2025 08:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الجنوب على فوهة بركان من جديد؟
Lebanon 24
الجنوب على فوهة بركان من جديد؟
09:01 | 2025-09-20
20/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:12 | 2025-09-21
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
04:34 | 2025-09-21
رياح وانخفاض في الحرارة.. هكذا سيكون "طقس لبنان"
04:24 | 2025-09-21
قداس ومسيرة لمناسبة ذكرى إقامة تمثال سيدة بعلبك
04:00 | 2025-09-21
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
03:47 | 2025-09-21
بشأن "الصيد البري".. تعميمٌ من "الداخلية" و "الزراعة"
03:42 | 2025-09-21
وزير الصحة تفقد مستشفى سبلين.. وهذا ما قاله عن دعم المستشفيات الحكومية
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
21/09/2025 11:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
21/09/2025 11:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
21/09/2025 11:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24