عون واللبنانية الأولى يصلان إلى نيويورك ويشاركان في قداس الأحد بكاتدرائية سيدة لبنان

يبدأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون لقاءاتهما اليوم الاحد في خلال المشاركة في القداس الاحتفالي الذي يقام عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر بتوقيت نيويورك (السادسة والنصف مساء بتوقيت بيروت)، في كاتدرائية سيدة المارونية، على ان يلتقيا بعد القداس ابناء الرعية.

وكان والسيدة الاولى والوفد المرافق، وصلوا عند الساعة الخامسة عصراً بتوقيت نيويورك (منتصف الليل بتوقيت بيروت)، الى مطار "جون فيتزجيرالد كينيدي"، حيث كان في استقبالهم على ارض والمغتربين يوسف رجي، ورئيس بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة السفير احمد عرفة، وسفيرة لبنان لدى ندى حمادة معوض، ومدير مكتب طيران الشرق الاوسط في السيد اديب قسيس، وعدد من اركان البعثة والسفارة.