لبنان

بيروت تحتضن الريف.. السوق العادل يحيي الحرف والطعام المحلي

Lebanon 24
21-09-2025 | 00:28
وسط أجواء نابضة بالحياة في الأشرفية، افتُتح السوق العادل – Fair Market في باحة بنك BEMO، بحضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو وعدد من الشخصيات البارزة. وقد احتشد الزوار من العائلات والأصدقاء وعشاق الطعام للاستمتاع بالحرف اليدوية اللبنانية وتقاليد الطهي، في تجربة تفاعلية جمعت بين المنتجين الريفيين وسكان المدينة على أرض واحدة.
السوق الذي استقبل العائلات وعشاق الطعام، يُقام في إطار مشروع "أراضينا" المموّل من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ويتيح للزوار تذوّق وشراء منتجات محلية أصيلة، مع التركيز على الإنتاج المستدام والتجارة العادلة.
 
 
 
وفي هذا السياق، أكد السفير ماغرو أن السوق يعزز التنمية الزراعية والريفية في لبنان من خلال دعم المهارات والمعارف المحلية.
 


من جهته، شدّد الدكتور رياض عبجي، رئيس مجلس إدارة بنك بيمو، على أن التجارة العادلة قضية مشروعة، داعياً الجميع لاستثمار مواردهم في خدمة قضايا عادلة. فيما أوضح سمير عبدالملك، رئيس جمعية التجارة العادلة في لبنان، أن السوق يمكّن المجتمعات الريفية ويعزز كرامتها وقدرتها على الصمود، ويقرب المنتجين من المستهلكين.

وتضمن يوم الافتتاح كلمات رسمية، تكريم منتجين فائزين، جولات تذوّق للمنتجات المحلية، وورش عمل تفاعلية، لتكون تجربة ممتعة لجميع أفراد العائلة.
 
 
ويُستمر السوق كل يوم سبت حتى 25 تشرين الأول، موفراً فرصة للاطلاع على الحرف التقليدية والتواصل مع المنتجين اللبنانيين وسط أجواء نابضة بالحياة.
 
