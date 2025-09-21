Advertisement

لبنان

ورشة تنظيمية مستمرة داخل "حزب الله" يقودها الموسوي

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
21-09-2025 | 01:15
تشير مصادر مطلعة إلى أن "حزب الله" يشهد في المرحلة الراهنة تطورات تنظيمية داخلية واسعة النطاق، لا يظهر منها إلى العلن سوى جزء محدود.
هذه التطورات، وفق المتابعين، بدأت تأخذ منحنيات جدية مع انطلاق ورشة كبرى يقودها الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، تقوم على إعادة قراءة شاملة لكل الواقع الداخلي.
وتشمل هذه المراجعة البنية الإعلامية والسياسية والعسكرية والأمنية، إضافة إلى الجوانب التنظيمية الأخرى. وبحسب المطلعين، فإن الحزب يهدف من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز حضوره وتحصين موقعه في مواجهة الاستحقاقات المقبلة، ما يجعل هذه المرحلة مفصلية في تاريخه التنظيمي.
 
وقد شكل  قاسم قبل  نحو اسبوع لجنة برئاسة النائب إبراهيم الموسوي بهدف تنظيم العمل الإعلامي داخل الحزب.
المصدر: خاص "لبنان 24"
