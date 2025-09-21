ورشة تنظيمية مستمرة داخل "حزب الله" يقودها الموسوي



Advertisement

هذه التطورات، وفق المتابعين، بدأت تأخذ منحنيات جدية مع انطلاق ورشة كبرى يقودها للحزب الشيخ ، تقوم على إعادة قراءة شاملة لكل الواقع الداخلي. تشير مصادر مطلعة إلى أن " " يشهد في المرحلة الراهنة تطورات تنظيمية داخلية واسعة النطاق، لا يظهر منها إلى العلن سوى جزء محدود.هذه التطورات، وفق المتابعين، بدأت تأخذ منحنيات جدية مع انطلاق ورشة كبرى يقودها للحزب الشيخ ، تقوم على إعادة قراءة شاملة لكل الواقع الداخلي.

وتشمل هذه المراجعة البنية الإعلامية والسياسية والعسكرية والأمنية، إضافة إلى الجوانب التنظيمية الأخرى. وبحسب المطلعين، فإن الحزب يهدف من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز حضوره وتحصين موقعه في مواجهة الاستحقاقات المقبلة، ما يجعل هذه المرحلة مفصلية في تاريخه التنظيمي.

وقد شكل قبل نحو اسبوع لجنة برئاسة النائب بهدف تنظيم العمل الإعلامي داخل الحزب.