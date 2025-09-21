Advertisement

لبنان

"التيار" لا يريد الانتخابات

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
21-09-2025 | 01:30
بالرغم من أن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل  يؤكد في العلن حرصه على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لكن معطيات سياسية تشير إلى أن "التيار" يُعتبر من أكثر الأطراف رغبة بتأجيل هذا الاستحقاق.
وبحسب المعطيات فان المؤشرات الشعبية الحالية لا تصب في مصلحته، كما أن واقعه التحالفي يبدو في أسوأ حالاته منذ سنوات، ما يجعل خوض الانتخابات في الظروف الراهنة أشبه بمغامرة خاسرة.
 
وبحسب مصادر متابعة، فإن أي استحقاق انتخابي اليوم سيؤدي إلى خسارة كبيرة في عدد المقاعد النيابية التي يملك" التيار"، في حين أن التأجيل قد يمنحه فسحة زمنية لإعادة ترتيب صفوفه وتحسين موقعه السياسي.
 
وكان باسيل قال امس خلال جولة له في منطقة المتن الأعلى"سعينا في قانون الانتخاب إلى انتخاب المنتشرين، وخوفي ان يكون المتصارعون متفقين على تأجيل الانتخابات، وان يكون انتخاب المنتشرين هو الحجة للتمديد".
 
وشدد على أنه ليس "التيار من يتهم انه يريد التمديد، وهو الذي في عامي 2014 و2018 رفض التمديد، وقد "سرق"منه 4 نواب في أربعة لقضية يريد ان يستردهم".
المصدر: خاص "لبنان 24" - Daily Star
