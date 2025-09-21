31
لبنان
مسؤول سياسي: "نحنُ في الثلاجة"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
21-09-2025
|
02:15
A-
A+
خلال دردشة، قال أحد المسؤولين البارزين في "
تيار
سياسي كبير" إن الأمور على صعيد عملهم خلال الإنتخابات النيابية عام 2026 ما زالت "قيد الإنتظار والرقابة"، وأضاف: "الوقت أمامنا لكننا نترقب، ونحنُ الآن حرفياً في الثلاجة إلى حين نضوج الصورة السياسية والانتخابية".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
