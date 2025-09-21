باسيل يجول في قرطبا ويضع اكليلاً على اللوحة التذكارية لشهداء انفجار مرفأ بيروت

بدأ رئيس " " النائب جولة في بلدة قرطبا، استهلها بوضع إكليل على اللوحة التذكارية لشهداء انفجار مرفأ ، حيث كان في استقباله البلدية المهندس البيروتي.

Advertisement



بعدها انتقل الى مكتب هيئة قضاء قرطبا بالتيار، ثم التقى عائلة الشهيد روكز .