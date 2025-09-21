31
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
33
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
باسيل يجول في قرطبا ويضع اكليلاً على اللوحة التذكارية لشهداء انفجار مرفأ بيروت
Lebanon 24
21-09-2025
|
01:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأ رئيس "
التيار الوطني الحر
" النائب
جبران باسيل
جولة في بلدة قرطبا، استهلها بوضع إكليل على اللوحة التذكارية لشهداء انفجار مرفأ
بيروت
، حيث كان في استقباله
نائب رئيس
البلدية المهندس
إيلي
البيروتي.
Advertisement
بعدها انتقل الى مكتب هيئة قضاء قرطبا بالتيار، ثم التقى عائلة الشهيد
جوزف
روكز .
وتطرق
باسيل
خلال زيارته منزل العائلة الى تفاصيل ملف انفجار مرفأ بيروت، مشيرا الى "اننا سعينا للتقدم بالملف لأننا نريد معرفة الحقيقة، وهناك أبرياء دفعوا الثمن ويريدون تحميلنا مسؤولية التفجير. وما نريده ان يعرف اهل
الشهداء
الحقيقة ويرتاحوا وان يرفع عنا الظلم".
مواضيع ذات صلة
وضع إكليل من الزهر في مرفأ بيروت عند النصب التذكاري لشهداء الأمن العام
Lebanon 24
وضع إكليل من الزهر في مرفأ بيروت عند النصب التذكاري لشهداء الأمن العام
21/09/2025 11:56:19
21/09/2025 11:56:19
Lebanon 24
Lebanon 24
نصار: تاريخ القرار الاتهامي بشأن انفجار مرفأ بيروت لم يحدد بعد (الشرق)
Lebanon 24
نصار: تاريخ القرار الاتهامي بشأن انفجار مرفأ بيروت لم يحدد بعد (الشرق)
21/09/2025 11:56:19
21/09/2025 11:56:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بهاء الحريري: انفجار مرفأ بيروت جرح عميق في تاريخنا الجماعي
Lebanon 24
بهاء الحريري: انفجار مرفأ بيروت جرح عميق في تاريخنا الجماعي
21/09/2025 11:56:19
21/09/2025 11:56:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته السفارة الأوكرانيّة في لبنان في ذكرى انفجار مرفأ بيروت
Lebanon 24
هذا ما قالته السفارة الأوكرانيّة في لبنان في ذكرى انفجار مرفأ بيروت
21/09/2025 11:56:19
21/09/2025 11:56:19
Lebanon 24
Lebanon 24
التيار الوطني الحر
التيار الوطني
نائب رئيس
الشهداء
التيار
بيروت
جبران
تابع
قد يعجبك أيضاً
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصحة تفقد برفقة بهية الحريري المركز الطبي في صيدا: نموذج متقدم وهناك توجه لدعمها
Lebanon 24
وزير الصحة تفقد برفقة بهية الحريري المركز الطبي في صيدا: نموذج متقدم وهناك توجه لدعمها
04:54 | 2025-09-21
21/09/2025 04:54:26
Lebanon 24
Lebanon 24
رياح وانخفاض في الحرارة.. هكذا سيكون "طقس لبنان"
Lebanon 24
رياح وانخفاض في الحرارة.. هكذا سيكون "طقس لبنان"
04:34 | 2025-09-21
21/09/2025 04:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
قداس ومسيرة لمناسبة ذكرى إقامة تمثال سيدة بعلبك
Lebanon 24
قداس ومسيرة لمناسبة ذكرى إقامة تمثال سيدة بعلبك
04:24 | 2025-09-21
21/09/2025 04:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
04:00 | 2025-09-21
21/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
Lebanon 24
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
16:08 | 2025-09-20
20/09/2025 04:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
12:00 | 2025-09-20
20/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة جديدة في الـ"أم تي في": اليوم أبدأ خطوة جديدة في حياتي
Lebanon 24
مُذيعة جديدة في الـ"أم تي في": اليوم أبدأ خطوة جديدة في حياتي
08:06 | 2025-09-20
20/09/2025 08:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الجنوب على فوهة بركان من جديد؟
Lebanon 24
الجنوب على فوهة بركان من جديد؟
09:01 | 2025-09-20
20/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:12 | 2025-09-21
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
04:54 | 2025-09-21
وزير الصحة تفقد برفقة بهية الحريري المركز الطبي في صيدا: نموذج متقدم وهناك توجه لدعمها
04:34 | 2025-09-21
رياح وانخفاض في الحرارة.. هكذا سيكون "طقس لبنان"
04:24 | 2025-09-21
قداس ومسيرة لمناسبة ذكرى إقامة تمثال سيدة بعلبك
04:00 | 2025-09-21
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
03:47 | 2025-09-21
بشأن "الصيد البري".. تعميمٌ من "الداخلية" و "الزراعة"
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
21/09/2025 11:56:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
21/09/2025 11:56:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
21/09/2025 11:56:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24