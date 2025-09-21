Advertisement

لبنان

باسيل يجول في قرطبا ويضع اكليلاً على اللوحة التذكارية لشهداء انفجار مرفأ بيروت

Lebanon 24
21-09-2025 | 01:56
بدأ رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل جولة في بلدة قرطبا، استهلها بوضع إكليل على اللوحة التذكارية لشهداء انفجار مرفأ بيروت، حيث كان في استقباله نائب رئيس البلدية المهندس إيلي البيروتي.
بعدها انتقل الى مكتب هيئة قضاء قرطبا بالتيار، ثم التقى عائلة الشهيد جوزف روكز .

 
وتطرق باسيل خلال زيارته منزل العائلة الى تفاصيل ملف انفجار مرفأ بيروت، مشيرا الى "اننا سعينا للتقدم بالملف لأننا نريد معرفة الحقيقة، وهناك أبرياء دفعوا الثمن ويريدون تحميلنا مسؤولية التفجير. وما نريده ان يعرف اهل الشهداء الحقيقة ويرتاحوا وان يرفع عنا الظلم".
