Advertisement

لبنان

مأساة خلال 24 ساعة.. قتلى وجرحى بسبب "حوادث سير"

Lebanon 24
21-09-2025 | 02:51
A-
A+
Doc-P-1419597-638940452150136132.jpg
Doc-P-1419597-638940452150136132.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط 3 قتلى وإصابة 6 أشخاص آخرين بجروح، نتيجة وقوع 8 حوادث مرورية خلال الـ24 ساعة الماضية.
Advertisement
 

كذلك، أفيد عن جرح 3 أشخاص نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق عام ‎قب الياس باتجاه ‎عميق.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"التحكم المروري": قتيل و6 جرحى في 5 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
lebanon 24
21/09/2025 11:56:25 Lebanon 24 Lebanon 24
"التحكم المروري": قتيل و7 جرحى في 6 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
lebanon 24
21/09/2025 11:56:25 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: 5 قتلى و8 جرحى في 8 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
lebanon 24
21/09/2025 11:56:25 Lebanon 24 Lebanon 24
قتيل و10 جرحى في 10 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية (التحكم المروري)
lebanon 24
21/09/2025 11:56:25 Lebanon 24 Lebanon 24

غرفة التحكم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:12 | 2025-09-21
04:34 | 2025-09-21
04:24 | 2025-09-21
04:00 | 2025-09-21
03:47 | 2025-09-21
03:42 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24