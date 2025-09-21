31
لبنان
مأساة خلال 24 ساعة.. قتلى وجرحى بسبب "حوادث سير"
Lebanon 24
21-09-2025
|
02:51
A-
A+
أفادت
غرفة التحكم
المروري عن سقوط 3 قتلى وإصابة 6 أشخاص آخرين بجروح، نتيجة وقوع 8 حوادث مرورية خلال الـ24 ساعة الماضية.
كذلك، أفيد عن جرح 3 أشخاص نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق عام قب الياس باتجاه عميق.
غرفة التحكم
تابع
